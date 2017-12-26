中國拒絕洋節 只能慶祝毛爺爺誕辰

2017-12-26

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國今年耶誕節慶氣氛驟降。中國國家宗教事務局二十二日發布致天主教和基督教界的賀信，一再要求教友們「全面貫徹黨的十九大精神」。近來在網路上也熱傳一段「拒絕洋節」的影片，中國某間小學召開班會時，一名小學生帶領著身穿校服的學生們，手舉右拳宣示「拒絕洋節、從我做起、傳承文明、過中國節」。與此同時，中共當局下令不准黨員出席耶誕活動，在各處張貼耶誕活動禁令，有些地方甚至連耶誕老人與耶誕樹都容不下。

據悉，有教師在課堂上質問小學生十二月二十四日至二十六日是什麼節日，並在孩子回答耶誕夜、耶誕節後訓斥他們，強調二十六日是毛澤東的生日，要求小學生往後不准慶祝耶誕節，只能慶祝「毛爺爺的誕辰」。在社會主義思想壓倒宗教的最高指示下，山東企業組織遊行抵制耶誕節，手持五星紅旗高呼「抵制外貨、消費國貨、不過耶誕節、過偉人節、愛我中華、毛主席萬歲」等口號；各地都有耶誕樹被民眾當街推倒。

內蒙古集寧一中發通知明文禁止一切與耶誕節有關的活動和行為，「一經發現，沒收禮品，扣班級考核分三分，扣學生個人品行考核分十分」。瀋陽藥科大學亦發通知，稱年輕人盲目熱中西方節日是受錯誤輿論影響，校內禁止舉辦與耶誕節相關活動。湖南衡陽市紀委發文禁止黨員參與或組織帶西方宗教背景的活動。甘肅慶陽市發文「不准擺放耶誕樹等裝飾」，禁止公共場所在耶誕節期間營造耶誕氛圍。上海媒體收到指示，節目和廣告中不能含有耶誕節與裝飾等元素。

獨立撰稿人朱欣欣認為，中共深怕民眾通過節日進一步了解西方的文化、社會、歷史，對比出中共專制社會的醜惡、邪惡和黑暗，所以他們盡量讓老百姓不接觸西方的文化，只接受黨文化的教育和影響，搞愚民，搞封閉。香港時事評論員劉銳紹分析，中共旨在控制國內的意識形態，這凸顯出中共沒有自信，黨文化只是利益凝聚，不是理念凝聚。政治學者吳祚來指出，中共抵制耶誕節看似在抵制西方文化，其實是在抵制政治文明，此舉表現出它的愚昧、愚蠢、冥頑不化。