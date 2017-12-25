不再是勵志典範 家長要求童書移除翁山蘇姬

2017-12-25

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國「衛報」二十四日報導，緬甸國務資政翁山蘇姬原為追求民主的榜樣，列入今年暢銷童書《給叛逆女孩的睡前故事》（Good Night Stories for Rebel Girls），作為勵志典範，但在她漠視軍方對羅興亞穆斯林的迫害後，許多家長紛紛要求再版童書將她移除。

漠視人權 翁山遭拔多個獎項

《給叛逆女孩的睡前故事》於去年撰寫，匯集一百名成功女性的勵志故事，包括美國傳奇女飛行員埃爾哈特（Amelia Earhart）、首位諾貝爾獎女得主居禮夫人、前民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓、女網名將小威廉絲（Serena Williams）等人，旨在鼓勵女孩胸懷大志，挑戰男女不平等的現狀。

不過，該書內容近日屢屢遭到質疑。一名家長在童書的「臉書」專頁上抨擊，書中九十九％的內容都鼓舞人心，但翁山蘇姬的部分令人作嘔 ，她與書中的女性典範無法相提並論。另有家長批評說，該書將翁山蘇姬封為聖人，令人感到沮喪，希望出版商發行新版本將她除名。

此外，英國工黨女議員、影子內閣司法大臣古列西（Yasmin Qureshi）也呼籲，該書作者應考量羅興亞人的處境，整個世代的兒童都沒有國家、毫無希望，翁山蘇姬拒絕作做出譴責，有如加害共犯。對此，童書作者回應，不排除於再版中移除翁山蘇姬。

此前，翁山蘇姬榮獲超過一百二十個國際獎項，包括諾貝爾和平獎，但她上週已被褫奪「都柏林市自由獎」，此前還被撤銷「牛津市自由獎」。愛爾蘭歌手、社會政治運動家兼慈善家格爾多夫（Bob Geldof）因翁山蘇姬之故，已退回他獲頒的「都柏林市自由獎」。她的母校英國牛津大學聖休學院，也已撤下她的肖像。