北韓批新制裁「戰爭行為」 揚言報復

2017-12-25

美軍陸戰隊司令喊話一場「超大戰鬥」 將至 要官兵備戰

〔編譯茅毅／綜合報導〕聯合國安理會廿二日無異議通過制裁北韓的新決議案，也是迄今針對平壤的最嚴厲制裁措施，就北韓每年進口的原油和精煉油品訂立嚴苛上限，並限期近十萬名北韓移工在二○一九年底前返國。北韓外交部廿四日怒批新制裁措施為「戰爭行為」，無異於經濟封鎖，揚言將加以報復。而就在安理會通過該二三九七號決議案前夕，美軍陸戰隊司令內勒（Robert Nellers）廿一日對部隊發表精神講話時表示，一場「超大戰鬥（big-ass fight）」將至，要官兵備戰。

美國起草的新決議，在與中國協商後，獲安理會十五個成員國全數通過，主要規定北韓每年的原油進口量不得超過四百萬桶，每年進口的精煉油品更被大砍近九成，大幅限縮至最多五十萬桶，同時勒令北韓在海外的勞工必須在兩年內返國，擋住北韓主要財源之一的僑匯，並強調一旦平壤再次進行核試或發射洲際彈道飛彈，安理會將進一步加強制裁。

對此，北韓外交部透過官方媒體「朝中社」發表聲明，指稱平壤將美國及其扈從草草做成的「制裁決議」，視為對北韓主權的嚴重侵犯、破壞朝鮮半島和平及穩定的戰爭行為，平壤堅拒此一「決議」。聲明還指責美國對北韓完成建立國家核武力的歷史偉業感到驚恐，故發狂地對北韓採取空前嚴厲的制裁和施壓，平壤今後將進一步鞏固自衛用的核威懾，以根絕美國核威脅、敲詐與敵意之舉，建立與美國間真正的武力平衡。

聲明還威脅，平壤將對在表決時贊成該決議案的國家施加報復，這些國家必須對一切後果負全責，必將為此付出「慘重代價」。中共黨媒「環球時報」廿三日社評則聲稱，美國原先的草案更嚴苛，新決議案的內容反映中國和俄羅斯亟欲防止朝鮮半島爆發戰爭與混亂，若通過美方原先的版本，「接下來只剩下戰爭選項」。

美軍聚焦俄羅斯和太平洋

在此同時，美軍陸戰隊司令內勒上週向約三百名駐挪威特隆赫姆（Trondheim）的陸戰隊官兵表示，「我希望我說錯，但有一場戰爭即將來臨」；軍方決策階層正將焦點集中於俄羅斯和太平洋，兩者都可能是未來爆發衝突的地點。內勒強調，即便在承平時期，也要做好作戰準備。

陸戰隊在美國對外用兵時，經常擔當地面部隊先鋒角色。美國國防部長馬提斯日前也在北卡羅萊納州視察美軍基地時發出類似警告，形容朝鮮半島「烏雲密佈」。