美軍售烏克蘭 俄嗆激化內戰

2017-12-24

出售武器協助對抗親俄叛軍

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務院廿二日證實，將售予烏克蘭重型防禦武器，協助其對抗親俄羅斯的分離主義叛軍。美媒指出，這些武器包括反坦克飛彈，將是烏克蘭克里米亞二○一四年遭俄國入侵且併吞以來，美方首次向烏克蘭政府出售致命武器。莫斯科當局對此警告，美方的作法將激化烏國政府軍與東部親俄叛軍的衝突；外界咸認，美俄關係也將進一步惡化。

烏克蘭危機爆發三年多以來，死亡人數已超過一萬人，美國政府持續向俄國祭出經濟和金融制裁，並支援烏國基輔當局軍事設備和訓練，但呼籲售予烏國政府高階武器的聲浪，從歐巴馬到川普政府從未停止。在美國國務院廿日准許美國軍火商向烏國出售輕型武器，包括步槍、彈藥和零件後，廿二日再度加碼宣布，將向烏國提供「進階防禦性武器」，預料軍售案將在國會輕騎過關。

美俄關係恐進一步惡化

美國廣播公司（ABC）引述國務院情報來源報導，美方擬出售的武器價值逾四千七百萬美元，其中包括二一○枚反坦克飛彈「標槍（FGM-148 Javelin）」，以及三十五座發射器等配備。報導指出，這是基輔當局強烈要求的致命性武器，因為他們相信俄方持續指派軍隊和坦克至烏克蘭東部支援叛軍，莫斯科當局則否認這項指控。

美國國務院發言人諾爾特並未證實出售武器種類的傳聞，僅表示美方供應的武器全為防禦性，是為了幫助基輔當局維護主權，抵禦外來威脅。但他亦表示，美方將繼續遵守前年簽訂、旨在終止烏克蘭東部政府軍與親俄分離主義者衝突的《明斯克協議》。在美方做出此決定之前，歐盟領袖甫同意對俄經濟制裁延長六個月，理由正是俄方未遵守該協議。

然而，俄羅斯國會議員廿三日強烈抨擊美國將在烏東引爆戰爭，俄羅斯通訊社（RIA）也引述俄國副外交部長卡拉辛（Grigory Karasin）的警告指出，美方此舉「將導致基輔當局採取武力」；俄外交部還諷刺，美方的舉措無疑再次破壞其聲稱遵守的《明斯克協議》。