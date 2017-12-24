中東股神求自由 沙國開價1800億

2017-12-24

阿瓦里德親王涉貪被拘 嫌贖金太貴

〔編譯魏國金／綜合報導〕沙烏地王儲穆罕默德上月初以打貪名義一舉逮捕十一名王子，其中包括「中東股神」阿瓦里德（Alwaleed bin Talal）。華爾街日報報導，沙國當局向阿瓦里德索價至少六十億美元（約一八一○億台幣），以換取釋放。身價一八七億美元的阿瓦里德認為，該筆「贖金」將讓他二十五年打造的金融帝國有瓦解之虞，因此正與當局交涉以其「王國控股公司」的股權作為交換。

米塔布王子付300億 與政府和解

自上月四日這批「皇親國戚」被拘禁於利雅德麗思卡爾頓飯店所充作的臨時監獄以來，已有不少人因與沙國當局達成和解而獲釋。沙國官員預估，相關和解金額將使國庫進帳百億美元，一度被認為是王儲熱門人選的米塔布王子即一口氣付了逾十億美元（約三百多億台幣）和解金。

六十二歲的中東首富阿瓦里德是推特、共乘服務公司Lyft以及四季國際飯店、雅高酒店集團等西方企業的大股東，他的被捕備受國際關切。他市值達八十七億美元的王國控股公司在他遭拘禁後，股價下滑十四％。他的一名親信透露，他希望保有該集團領導地位，他說：「繼續掌控這個企業帝國是他的戰役。」

被控洗錢行賄勒索 軟禁在飯店

沙國一名官員說，阿瓦里德涉嫌洗錢、行賄與勒索，不過他未說明細節。曾為阿瓦里德工作的律師希賈蘭指出，當局沒有對阿瓦里德「正式指控」，雙方只是「進行友好交流，以達和解」，他補充，目前他未被阿瓦里德聘僱。阿瓦里德曾向親信表示，他決定捍衛自己的清白，若有必要，願意在法庭上為洗刷貪污指控奮戰，消息來源說：「他希望有適當的調查。可以預料阿瓦里德將讓王儲不開心。」

三十二歲的王儲穆罕默德力圖快速鞏固權力，過去兩年，他從堂兄弟與叔叔手中陸續接收對國內安全、國防與經濟的控制。上月的逮捕行動是他大規模重整沙國社會的努力之一。他的堂兄阿瓦里德未曾被視為王儲人選，因為他的父親在一九六○年代主張開放社會與政治改革而失寵，他也如同父親，力倡社會改革，比如讓婦女開車。他的一些親信認為，阿瓦里德在國際企業界的影響力，使得王儲對他有功高震主的疑慮，進而敵視他。