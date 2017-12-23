加泰議會改選 獨派贏過半

2017-12-23

普伊格蒙特可望重任自治政府主席

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕加泰隆尼亞獨派政黨廿一日在加泰自治區議會提早大選中再度贏得多數。而在三個獨派政黨中，前自治政府主席普伊格蒙特的政黨斬獲席次最多，使他有可能再度重任自治政府主席。企圖以提早大選拆解加泰獨立運動引信的西班牙總理拉霍伊引火上身，使西班牙陷入更大的政治危機，普伊格蒙特說：「這是無可辯駁的勝利！西班牙被擊敗，加泰甩了拉霍伊一記耳光。」

廿一日的投票率高達八十二％，創加泰史上最高紀錄。反分離的中間派政黨「公民黨」在一百卅五席中拿下卅七席，成為最大黨，但不足以成立自治政府，拉霍伊的「人民黨」則從原本的十一席大幅流失僅剩三席，成為最大輸家，外界憂心他恐怕無法做滿總理任期。

獨派三黨得票率四成八

另一方面，儘管獨派許多領袖與候選人流亡或在監獄中，仍斬獲七十席，勉強過半，其中普伊格蒙特的「全力為加泰隆尼亞黨」贏得卅四席，創下獨派政黨最佳選舉表現，「加泰隆尼亞左翼共和黨」（ＥＲＣ）斬獲卅二席，極端反資本主義的「人民團結候選人黨」（ＣＵＰ）贏得四席。三黨席次比上次流失兩席，得票率為四十八％，並未贏得過半選民支持。

梅克爾促尊重西國憲法

為避免因煽動叛亂被捕而出逃的普伊格蒙特在布魯塞爾說，這場大選開啟了「新紀元」，如果新議會再度選他為領導人，他不排除返國。他表示願意在西班牙之外的歐盟任何地方與拉霍伊會面，他說：「我們至少贏得被聽見的權利…，承認現實是重要的。」他敦促歐盟介入斡旋，但歐盟反應冷淡，強調加泰屬西班牙內政，無意干涉。德國總理梅克爾廿二日敦促西班牙各方和解，但也說，新加泰政府必須尊重西班牙憲法。

拉霍伊廿二日拒絕與普伊格蒙特會面，他說：「我應該會面的人是贏得選舉的那位：公民黨黨魁阿瑞馬達斯。」他並排除舉行全國大選的可能性。拉霍伊選前承諾，無論選舉結果為何，他將恢復加泰的自治，但若新政府再度追求獨立，將再度解散議會。

加泰選舉結果顯示僵局無解恐持續動盪，令外界憂心西國經濟受創，西國股市廿二日下跌一．二％。加泰經濟佔西班牙總體經濟近廿％，西國已下修明年的經濟成長率一個百分點至二．四％。加泰十月獨立公投後，逾三千一百家企業將總部移出該區。