時代年度人物 讀者選沙國王儲

2017-12-06

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國《時代》雜誌四日公布二○一七年「年度風雲人物」讀者網路票選結果，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼獨佔鰲頭，以廿四％支持率力壓美國總統川普、北韓領導人金正恩、中國國家主席習近平等人。經雜誌編輯群定奪後，《時代》預定六日宣布最後贏家。去年的年度風雲人物是川普，而非稱霸讀者票選榜的印度總理莫迪。

最後贏家 六日揭曉

《時代》自一九二七年開始評選「年度風雲人物」，每年年底公布當年度最具影響力的個人或團體、概念等，影響層面則不論好或壞。讀者票選第一名為卅二歲的穆罕默德，他近來積極主導肅貪行動、鞏固權力，大舉逮捕王室成員和現任及前任內閣官員，震驚國際社會。第二名是揭發性騷擾或性侵害惡行的社會運動、網路標籤「＃我也是」活動，得票率六％。第三名由得票率五％的「通俄門」案特別檢察官穆勒、兒童時期非法入境美國的無證移民「夢想者」、帶起播放美國國歌時單膝跪地抗議風潮的美國國家美式足球聯盟舊金山四九人隊四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）並列。

網路零售巨擘亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），和賣座電影《神力女超人》導演、打破男性超級英雄傳統的派蒂．珍金斯（Patty Jenkins），以及包括川普、金正恩、習近平、法國總統馬克宏、獲選二○一五年「年度風雲人物」的德國總理梅克爾等政壇大咖，也都名列讀者票選榜。