挖美國牆腳? 俄協議使用埃及空軍基地

2017-12-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕俄羅斯與埃及政府十一月三十日表示，兩國已達成初步協議草案，允許雙方軍機於未來五年內使用彼此的空軍基地，若經同意將可延長期限。分析指，埃及是美國的長期中東盟友，這份協議顯然冷落川普政府，俄國趁著美國在中東式微之際填補權力真空。

俄羅斯總理梅德維傑夫已批准俄國國防部準備的草案協議，若埃及方面就緒，雙方將簽署正式協議，使兩國軍機可以使用彼此基地。俄羅斯官媒報導，這項協議有助俄國在敘利亞的軍事行動，此為俄埃兩國共同利益所在。俄國戰略研究中心（RISS）中東中心負責人菲丁表示，俄國軍機將能在前往敘利亞途中補充燃料。

如果正式協議敲定，俄國將在埃及取得一九七三年以來的最大影響力。埃及在冷戰初期本採取不結盟政策，亦即與美俄保持同等距離，後於七○年代驅逐境內的蘇聯軍隊，成為美國最親近的中東盟友。

美國與埃及分析家都指出，此為美國影響力式微的最新徵兆。川普政府近期大幅減少在中東及世界其他地區的軍事與外交資源投注，將焦點轉向北韓等威脅。歐巴馬政府時期的國防部中東事務副助理部長史班斯（Matthew Spence）分析，當美國選擇撤出，其他國家就會趁機填補權力真空。美國政府迄今仍未任命近東事務助理國務卿，連駐埃及、卡達、土耳其和沙烏地阿拉伯等大使職缺都未補上。

相較之下，俄國總統普廷處心積慮在中東擴張勢力，欲重拾蘇聯時期的影響力。俄國除了以空襲行動力挺敘利亞總統阿塞德，今年九月與十月分別同意以二十億和三十億美元價格，出售飛彈給土耳其和沙國，顯然在挖美國牆腳 。

對於埃及，俄國已簽定協議售予戰鬥機、直升機和其他武器，並且簽定草案為其建造核能設施。分析家推測，開羅當局可能冀望俄國恢復前往埃及的旅遊航班，進一步達成核電廠建設協議。俄羅斯國防部長紹伊古十一月二十九日已造訪埃及首都開羅，提到兩國軍事合作近期增多，強調雙方應加強反恐合作，並為西奈半島恐攻喪生的三百零五名死者致上哀悼之意。