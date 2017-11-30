沙國王子涉貪被捕 繳300億換自由

2017-11-30

〔編譯陳正健／綜合報導〕沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德領導的打貪行動迄今逮捕十一名王子、數十名部長、前部長和高級官員。然而，沙國政府二十八日釋放數名涉貪嫌犯，其中包括最具影響力的米塔布（Miteb bin Abdullah）王子，據信他付出超過十億美元（約台幣三百億元）和解金換取自由。

不願具名的沙國打貪行動官員向路透表示，米塔布在達成「可接受的和解協議」後已經於二十八日獲釋，其和解金額並未公佈，但據信超過十億美元，協議中包括承認貪腐指控。米塔布被控侵占、聘僱人頭員工、提供自己名下公司合約，包含一項涉及對講機和軍用防彈設備的一百億美元訂單。

米塔布曾任國家警衛隊指揮官

米塔布曾被視為沙國王位的有力競爭者，他是已故國王阿布杜拉的兒子，被捕前曾擔任國家警衛隊（SANG）指揮官，是阿布杜拉家族血脈中最後擔任沙國政府要職的一員，他的兩名兄弟前年都已卸下官職。

美國官員指出，迄今未知六十五歲米塔布是否有行動自由，或是遭到軟禁，亦無法確定他是否以任何資產換取暫時釋放，其資產是否仍遭凍結。不過，一名熟識王室的人士稍早時推文表示，米塔布已回到利雅德的寢宮，接見他的兄弟與兒子。

除了米塔布，沙國政府也釋放至少三名涉貪嫌犯，並與他們達成和解協議，包括前王室法庭禮儀司司長圖拜什（Mohammad al-Tobaishi）在內，據信他同意以現金和資產換取釋放。

沙國王儲穆罕默德上週接受紐約時報訪問時表示，打貪行動中涉案大約兩百名商人及官員，正同意將資產交予政府作為和解。檢方決定釋放數名人士，同時也對至少五人進行起訴。

沙國官員和親近王室的分析師指出，打貪的主要目標是取回數百億美元不法所得，這些資產在紐約、倫敦和蘇黎世等地。穆罕默德及其官員正向被捕人士施壓，迫使他們交出資產換取自由，避免進入法律程序。