義大選怕假新聞搗蛋 促FB把關

2017-11-26

〔編譯張沛元／綜合報導〕儘管距離明年3月中過後才登場的義大利國會大選還有數月之遙，積極備戰中的前總理、民主黨秘書長倫齊已向假新聞與宣傳宣戰，呼籲臉書與其他社群媒體善盡監督其平台內容之責，深怕曾藉此影響美國、法國與德國大選，以及英國脫歐公投與西班牙加泰隆尼亞獨立公投的「通俄門」歪風，吹向義大利。

「協助義大利保有乾淨選舉」

紐約時報報導，倫齊日前受訪時表示，已要求社群網站，特別是臉書，協助義大利保有乾淨選舉……義大利的民主有賴反制假新聞與宣傳。義大利不具名官員透露，義國政府曾與臉書代表協商，臉書表示計畫在選前派出事實查核工作小組處理假新聞問題。倫齊將網路假資訊視為迫使他在去年底辭去總理的罪魁禍首，除多次在個人臉書上發文，25日晚間還在佛羅倫斯的一場會議上論及此事。

官員出席黑手黨喪禮？ 假的！

義大利政府官員日前曾公開譴責支持主要反對黨「五星運動」的網站張貼圖說有誤的照片，讓人誤會政府官員出席黑手黨頭目、「老大中的老大」里納的喪禮；另一段數年前的影片則是字幕翻譯亂寫，讓人以為與倫齊開會的俄羅斯總統普廷，抱怨義大利足球居然沒能打進世界盃。

美國網路新聞網站Buzzfeed日前曾大篇幅報導義大利有許多另類新聞網站在臉書上散播反移民新聞與錯誤訊息，倫齊的網安顧問、Ghost Data研究人員史卓帕就提供該報導不少資料；臉書在該文刊出後已關閉這些網站。這些另類新聞網站的管理者透露，網站上的爭議性內容純粹是為了衝點閱率，強行關站是侵犯言論自由。

此外，史卓帕還向倫齊提交報告，指稱許多看似無關的反執政黨網站，其實根本系出同源。例如，「我挺普廷」（IoStoConPutin.info）網站與反美的mondolibero.org，兩者在Google所提供的網站流量統計服務Google Analytics上竟然是同一網址身分（ID），管理網站廣告的Google AdSense碼也相同。此外，一個支持極右派政黨北方聯盟領袖薩維尼的官網，和一個「五星運動」粉絲自設的粉絲專頁的AdSense碼也相同。

儘管Google宣稱，不相干的網址也可能有相同ID；但分析家認為，若連廣告收益都流向同一經營管理者，意味這些網站根本系出同門。臉書發言人諾頓強調對此慎重以對，並稱臉書上的正確訊息「在選舉期間格外重要」，該公司會以破壞假新聞的經濟誘因、刪除假新聞帳號與斥資於能解決此問題的科技。