八女控性騷擾 美重量級主播認了

2017-11-22

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國揭發名人性騷擾或性侵害惡行的社會運動，燒到備受敬重的電視新聞主播查理．羅斯（Charlie Rose）身上。華盛頓郵報二十日披露八名女子指控遭羅斯性騷擾後，長期與羅斯合作的公共電視台（ＰＢＳ）及哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）等多家電視台，立即停播其節目。羅斯為相關指控道歉，表示「感到非常丟臉」，但也說不相信「這些指控全都是正確的」。

華盛頓郵報報導指控羅斯性騷擾的八名女子，是羅斯的訪談節目「查理羅斯訪談錄」（Charlie Rose）工作人員，或曾渴望為他工作者，發生時間從一九九○年代到近期的二○一一年都有，包括在電話中口出下流談話，伸鹹豬手摸胸部、臀部或私處，光著身體在她們面前走動等，受害者當時年齡約二十到三十幾歲。

這是自從十月好萊塢名製作人哈維溫斯坦被揭發曾經性騷擾、性侵害多名女子後，掀起美國社會類似遭遇受害人指控潮後，媒體產業最新一名被揭發的資深從業人員。羅斯在「推特」發表聲明，為他的行為致歉，但也強調不相信這些指控全都正確。他說，他一直覺得對方也有意願，「現在我才了解我誤會了」。

現年七十五歲的羅斯以深度訪談著名，二○一五年獲得「華特克朗凱傑出新聞獎」。公視從一九九一年開始播出羅斯訪談錄，全美覆蓋率九十四％；該節目在彭博電視台錄製、重播，且日前才談到共和黨阿拉巴馬州聯邦參議員參選人摩爾的性騷擾案。羅斯二○一二年起共同主持「ＣＢＳ今晨」（CBS This Morning）節目，也是「六十分鐘」新聞節目特約記者。

華郵披露的八名女子中有三人公開具名：該節目前任執行製作布拉沃（Reah Bravo）指控，羅斯曾在多個場合對她伸鹹豬手，其中一次出差期間羅斯叫她到房間，一絲不掛地從淋浴間出來見她。羅斯前助理戈福瑞—萊恩（Kyle Godfrey-Ryan）說，羅斯曾多次打電話給她，描述幻想看著她在他住家泳池裸泳，她將此事告知一名共同友人後便遭開除。○五至○六年間擔任節目製作協調的克雷特（Megan Creydt），則是在搭羅斯的車時被他撫摸大腿。兩名前任員工向華郵表示，該節目僱用的妙齡女子通常被稱為「查理的天使」，顯然羅斯性騷擾在業界幾乎已非秘密。該篇報導共同執筆人布里坦（Amy Brittain）說，報導刊出兩小時後便有大批女子來信指稱遭羅斯類似待遇。

紐時資深記者也被踢爆

另外，紐約時報資深白宮記者特洛許（Glenn Thrush）二十日也被網路媒體Vox踢爆，之前在「政客」（Politico）網站任職時性騷擾女性；紐時證實已將他停職。