八女控性騷擾 美重量級主播認了

2017-11-22

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國揭發名人性騷擾或性侵害惡行的社會運動，燒到備受敬重的電視新聞主播查理．羅斯（Charlie Rose）身上。華盛頓郵報二十日披露八名女子指控遭羅斯性騷擾後，長期與羅斯合作的公共電視台（ＰＢＳ）及哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）等多家電視台，立即停播其節目。羅斯為相關指控道歉，表示「感到非常丟臉」，但也說不相信「這些指控全都是正確的」。

華盛頓郵報報導指控羅斯性騷擾的八名女子，是羅斯的訪談節目「查理羅斯訪談錄」（Charlie Rose）工作人員，或曾渴望為他工作者，發生時間從一九九○年代到近期的二○一一年都有，包括在電話中口出下流談話，伸鹹豬手摸胸部、臀部或私處，光著身體在她們面前走動等，受害者當時年齡約二十到三十幾歲。

這是自從十月好萊塢名製作人哈維溫斯坦被揭發曾經性騷擾、性侵害多名女子後，掀起美國社會類似遭遇受害人指控潮後，媒體產業最新一名被揭發的資深從業人員。羅斯在「推特」發表聲明，為他的行為致歉，但也強調不相信這些指控全都正確。他說，他一直覺得對方也有意願，「現在我才了解我誤會了」。

現年七十五歲的羅斯以深度訪談著名，二○一五年獲得「華特克朗凱傑出新聞獎」。公視從一九九一年開始播出羅斯訪談錄，全美覆蓋率九十四％；該節目在彭博電視台錄製、重播，且日前才談到共和黨阿拉巴馬州聯邦參議員參選人摩爾的性騷擾案。羅斯二○一二年起共同主持「ＣＢＳ今晨」（CBS This Morning）節目，也是「六十分鐘」新聞節目特約記者。

華郵披露的八名女子中有三人公開具名：該節目前任執行製作布拉沃（Reah Bravo）指控，羅斯曾在多個場合對她伸鹹豬手，其中一次出差期間羅斯叫她到房間，一絲不掛地從淋浴間出來見她。羅斯前助理戈福瑞—萊恩（Kyle Godfrey-Ryan）說，羅斯曾多次打電話給她，描述幻想看著她在他住家泳池裸泳，她將此事告知一名共同友人後便遭開除。○五至○六年間擔任節目製作協調的克雷特（Megan Creydt），則是在搭羅斯的車時被他撫摸大腿。兩名前任員工向華郵表示，該節目僱用的妙齡女子通常被稱為「查理的天使」，顯然羅斯性騷擾在業界幾乎已非秘密。該篇報導共同執筆人布里坦（Amy Brittain）說，報導刊出兩小時後便有大批女子來信指稱遭羅斯類似待遇。

紐時資深記者也被踢爆

另外，紐約時報資深白宮記者特洛許（Glenn Thrush）二十日也被網路媒體Vox踢爆，之前在「政客」（Politico）網站任職時性騷擾女性；紐時證實已將他停職。

  • 美國知名主播羅斯四月出席好萊塢報導者最有權力的三十五大媒體人活動。（美聯社） 紐約時報白宮記者特洛許被揭露曾經性騷擾女性後，遭紐時停職。（取自網路）

    美國知名主播羅斯四月出席好萊塢報導者最有權力的三十五大媒體人活動。（美聯社） 紐約時報白宮記者特洛許被揭露曾經性騷擾女性後，遭紐時停職。（取自網路）

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