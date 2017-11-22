金正恩鞏固權力 北韓軍頭遭整肅

2017-11-22

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓國家情報院二十日向國會報告北韓動態時透露，北韓勞動黨在中央政治局常委崔龍海主導下，以「態度傲慢」為由，對人民軍總政治局進行二十年來首次紀律檢查，並懲處局長黃炳誓、第一副局長金元洪等高層。南韓國會情報委員會委員、共同民主黨議員金炳基說，這反映「黨指揮槍」，是向軍隊立威的傳統作法。分析家認為，此舉可能旨在協助領導人金正恩進一步鞏固權力。

黨指揮槍 向軍隊立威

目前還不清楚黃炳誓與副手遭到何種懲處，但分析家向美國有線電視新聞網（CNN）表示，可能包括接受思想再教育。專門報導與分析北韓消息的「北韓新聞」網站（NKNews.org）總監、首爾國民大學教授蘭科夫認為，金正恩不希望軍中有任何人大權在握太久。

南韓「朝鮮日報」指出，北韓官方媒體上月報導勞動黨中央活動，依照排名播報與會要員名單，原本地位僅次於最高人民會議常任委員會委員長金永南的黃炳誓，排名掉到崔龍海、內閣總理朴奉珠之後；黃炳誓上月十三日後便未在公開場合現身。專家認為，這是「二○一五年因黃炳誓與金元洪陷害而下台的崔龍海開始反擊」。

崔龍海一四年接連遭解除總政治局長、國防委員會副委員長職務，均由黃炳誓取代。一六年五月崔龍海東山再起，再度擠入權力核心，擔任中央政治局常委；上月進入中央軍事委員會，還被任命為黨中央部長。國情院報告指出，推測「黨中央部長」指的是「黨組織指導部長」，是有權力查核黨政軍所有權力機構的核心組織。

黃炳誓遭整肅的時機正值北韓今年第三起逃兵事件，為總政治局職責。專家認為，即便對黃炳誓或金元洪沒意見，黨中央還是會對總政治局下重手；現在應該是由崔龍海主持總政治局。

許多觀察家都認為，金正恩時常整肅、替換軍方領袖，以免有人權力坐大。蘭科夫說，自金正恩二○一一年掌權以來，軍方高層領袖平均任期僅約一年，「幸運的話還可以得到一個遠離軍事的職位，否則就是性命不保。」