北韓列資恐黑名單 美祭新制裁

2017-11-22

學者警告平壤可能視為宣戰

〔編譯魏國金、林翠儀／綜合報導〕美國總統川普二十日將北韓列入「恐怖主義資助國」黑名單，表示此舉「將對北韓與有關個人實施進一步制裁，並支持我方最大程度施壓行動，以孤立該殘暴政權」。分析家指出，北韓其實已遭美國嚴厲制裁，因此此舉的象徵性恐甚於實質。南韓首爾的北韓研究大學教授楊武仁則警告，「北韓可能認為此事幾乎是宣戰，不久可能恢復洲際彈道飛彈的試射」。

目前列入該名單中的國家僅伊朗、蘇丹、敘利亞與北韓。川普表示，美國財政部將從二十一日起陸續公布制裁相關對象與措施，「這將是最高程度的制裁」。九月間，川普以行政命令擴大財政部權限，以鎖定任何與北韓進行貨物、服務及科技貿易的企業，禁止它們與美國金融體系往來。智庫「傳統基金會」東北亞專家克林諾認為，財政部可能公布更多與恐怖主義黑名單有關的北韓機構，或充當北韓與國際系統接軌管道的中國銀行，但此舉恐將激怒北京。

川普說，早該在好幾年前就將北韓列入該名單中，「北韓除了以核毀滅威脅全球外，也一再支持國際恐怖主義行動，包括在他國進行暗殺」，即北韓領導人金正恩胞兄金正男二月間在馬來西亞吉隆坡機場遭神經劇毒攻擊致死案。川普也說，「當我們今天採取這個行動時，我們的心思也轉至瓦姆比爾上」。這位二十二歲美國大學生從北韓遣送回美後昏迷不治，美國官員指稱他在北韓囚禁的一年半曾遭刑求。

對此，日本、南韓和澳洲等美國盟邦均表支持。日本首相安倍晉三表示，美國的作法有助於加強對平壤施壓。日本共同社報導，安倍在本月六日與川普會談時，曾強烈建議再次將北韓列為資恐國家。日本外務大臣河野太郎及防衛大臣小野寺五典也分別表態支持。報導也引述日本政府相關人士說法指出，○八年將北韓從資恐名單中刪除，本為錯誤決策，再次列入乃理所當然。

中國外交部發言人陸慷則說，當前朝鮮半島情勢複雜敏感，「希望有關各方多做有利緩和形勢、有利所有相關各方重回談判協商軌道的事情」。

美國國務卿提勒森表示，制裁與外交可迫使金正恩就解除核武進行談判，「我們仍對外交手段抱持希望」。他說，目前實施的制裁措施已對平壤經濟造成重大衝擊，情資顯示北韓現在燃料短缺，加油站前大排長龍，且國庫收入大減。