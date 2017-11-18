提早20秒發車 日電車道歉驚動外媒

2017-11-18

〔編譯張沛元／綜合17日外電報導〕連接日本茨城縣筑波市與東京秋葉原的「筑波快線」日前有一班列車提早20秒發車，負責營運的鐵路公司為此特地在官網上張貼道歉啟事，令視電車延誤為家常便飯的歐美國家的新聞媒體嘖嘖稱奇，至於日媒則反過來報導西方媒體對此事的重視。

根據道歉啟事，日本時間本月14日早上9時17分從秋葉原發車開往筑波的一班筑波快線5255班次普通車，9時43分40秒準點抵達千葉縣流山市南流山站，原定1分鐘後的9時44分40秒發車，然該列車駕駛未確實確認發車時間，提前20秒便發車。負責經營筑波快線的首都圈新都市鐵道公司當天下午就在官網張貼道歉啟事，對此一造成旅客困擾的情況致上誠摯歉意，並強調會加強指導該名列車駕駛貫徹基本動作，避免類似情況再度發生。

事發後，包括美國的紐約時報、時代雜誌與福斯電視台，英國的英國廣播公司（BBC）、衛報與天空新聞，澳洲廣播公司（ABC）、今日俄羅斯電視台、新加坡海峽時報與印度快報等外媒陸續報導此事，皆對以準時聞名的日本鐵路為提早發車致歉嘖嘖稱奇；紐約每日新聞甚至以紐約市地鐵今年五月的週一到週五上班日延誤超過6萬7000次為對比，感嘆紐約與日本大眾運輸效率有天壤之別。而包括日本放送協會、朝日新聞、產經新聞與不少網站，則反過來報導歐美媒體對此事的重視。

首都圈新都市鐵道公司對於此事獲外界關注深感詫異，並說該公司過去也曾發過類似的提早發車道歉啟事；儘管網路上有人諷刺早發車20秒也要道歉未免小題大作甚至矯情，但該公司說，重點是列車駕駛未遵守嚴格的安全程序，所幸這次提早發車事件並未接獲投訴，亦無人因此錯過列車。