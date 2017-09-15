川普11月訪中 習近平家宴款待

2017-09-15

〔駐美特派員曹郁芬／華府十三日報導〕美國國務院發言人諾爾特十三日證實，美國總統川普夫婦今秋將訪問中國，目前還沒有確定日期，但川普夫婦非常期待。據了解，川普可望在十一月中旬訪問中國，中國國務委員楊潔箎十二日專程到華府與美國國務卿提勒森會談，並到白宮拜會國安顧問麥馬斯特，為川普之行商討細節。

消息人士透露，川普訪中已進入具體作業階段，美國商務部長羅斯預定九月二十四日到中國訪問，希望敲定川習會時能簽署的協定；提勒森與麥馬斯特則預定十月訪中，商談川習會時會觸及的外交安全議題。華府外交人士透露，習近平非常重視與川普家族建立的私人關係，有意設家宴款待川普及其家人。

美日媒體日前報導，川普可望今年十一月訪問中國，但川普女兒伊凡卡與女婿庫許納已取消九月訪中國的計畫。諾爾特說，川普與中國國家主席習近平在海湖莊園的會談同意進行四個高級別對話，目前已經舉行過兩個，美方期望盡快舉行另兩個對話。

據了解，美中人文對話將於九月二十七日在華府舉行，由中國國務院副總理劉延東率團來美。美中預定十月上旬在美國舉行網路安全執法對話，美國土安全部九月會派人到北京參加預備會議。

諾爾特十三日在外籍記者中心的簡報會上表示，川普和習近平有很堅實與密切的關係，而兩國第一夫人也有很棒的關係，楊潔篪與提勒森會談時提及這點，她在會場，很高興聽到美中兩國關係正在增長，日益密切，因為有很多事情要做，例如北韓問題，中國也同意要做的還有很多，考量到北韓九成貿易經由中國，中國採取行動限制北韓是正確的方向。

諾爾特說，提勒森與楊潔箎都同意讓金正恩政權掌握朝鮮半島的核武很危險，他們談到對北韓的施壓策略，並檢視全球參與的國家，大家可以看到一些非洲、中東與歐洲國家逐出北韓的勞工，限制北韓的使館規模，以限制回流到北韓的金額，因為美國相信這些匯款流向非法的核武和飛彈測試項目。

有記者問到美國是否考慮重新在日、韓與台灣部署戰術核武，諾爾特回答時未提到台灣，僅表示他們收到類似的詢問，這要由國防部決定，而國防部長馬提斯與提勒森有很密切的工作關係，美國在北韓問題上是採取政府一體的策略，美國與日韓有非常強健的關係，美國與盟邦站在同一陣線的立場沒有改變。