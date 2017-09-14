傳川普11月訪亞洲 女兒隨行

2017-09-14

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普預定十一月首次正式出訪亞洲，月初先前往日本會晤日本首相安倍晉三，再前往菲律賓參加東亞高峰會、美國—東協峰會，以及在越南舉行的亞太經合會（APEC）領袖峰會。一名美國官員十二日透露，中國可能是川普此行的其中一站。不過，中國外交部尚未證實該項消息。此外，日本放送協會（NHK）引述外交消息人士說法，指出川普此行也考慮停留南韓。

中國國家主席習近平四月在佛羅里達州海湖莊園首會川普時，曾邀請川普前往中國訪問。兩人七月出席「二十國集團（G20）」峰會時亦曾進行雙邊會談。為了敲定川普訪中細節，中方邀請川普的女兒伊凡卡、女婿庫希納九月前往中國訪問，但未獲白宮同意。

「美國之音（VOA）」十三日引述卡內基國際和平基金會副總裁、美國在台協會前任台北辦事處處長包道格說法，「白宮幕僚長凱利認為，由庫希納夫婦主導訪中事宜並不合適，應當透過正常外交管道進行」，亦有分析指出，庫希納身陷「通俄門」調查，而伊凡卡的企業觸角深入中國，由他們主導川普訪中事宜，恐引發涉及利益衝突的批評。

多家日本媒體十三日報導，川普預計十一月初首訪日本，會晤安倍晉三。川普二月便已答應安倍晉三的訪日邀請。據悉，川普可望在十一月四日或五日抵達日本，伊凡卡可能隨同出訪，但抵達日本的時間會提前約兩天；川普和安倍晉三會晤的主題包括因應北韓核武問題、因應中國主張釣魚台和南海主權議題等。與此同時，讀賣新聞十三日引述匿名政府消息來源，指出川普、安倍晉三、南韓總統文在寅二十一日有望在紐約舉行三方會晤，尋求齊力合作回應北韓的挑釁。