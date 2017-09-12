為獨立公投暖身 加泰隆尼亞民族日大遊行

2017-09-12

自治區主席︰獨派若勝選 48小時內宣布獨立

〔編譯魏國金／綜合報導〕數十萬加泰隆尼亞人十一日參加巴塞隆納的「民族日（Diada）」大遊行，展現十月一日舉行獨立公投的團結氣勢。儘管西班牙中央政府與法院判定公投違憲，矢言將竭力予以阻止，但加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）表示，他的獨派政府已做好一切選務準備，若獨派在公投中勝出，將在四十八小時內宣布獨立。

加泰隆尼亞民族日是紀念一七一四年巴塞隆納在西班牙王位繼承戰爭中淪陷，加泰隆尼亞地區因而喪失體制與自由。自二○一二年以來，獨派便利用民族日推動獨立主張，但普伊格蒙特強調，今年的民族日「非常重要。這是表達我們堅決做為一個民族，牢記過去與我們的根源的日子，同時也是將自己投射到未來的日子」；「很快地，我們將民主決定我們的未來。」

這場遊行在當地時間下午五時十四分登場，意指一七一四年。主辦單位動員一千八百輛巴士搭載支持者到巴塞隆納，近四十萬人簽名表態參加遊行。加泰隆尼亞政府發言人圖魯說：「今年的民族日，每個人必須自問：十月一日會做什麼決定？歷史號召我們，這是莫大榮耀，也是莫大責任。」

西班牙檢方 準備提訴阻撓

西班牙總理拉霍伊明確表示：「不會有這樣的公投！」他強調，西班牙憲法不允許自治區對主權議題做出片面決定。為自辦公投，加泰隆尼亞自治區議會六日通過公投法，但遭憲法法院擱置。西國檢方也計畫對普伊格蒙特與其他加泰隆尼亞官員提出違抗、濫權與侵吞等告訴，並敦促公務員與企業行號別參加公投；警方則搜索涉嫌印製公投選票的加泰隆尼亞印刷廠。

普伊格蒙特強調：「根據加泰隆尼亞議會通過的相關法律，這是合法公投，只有加泰隆尼亞議會可以撤銷我執政的政府資格。」加泰隆尼亞輿論研究中心七月的民調顯示，約七成民眾同意以公投方式一勞永逸地解決該問題，反對獨立者約四十九．九％，支持獨立者為四十一．一％。巴塞隆納等都會區選民較支持留在西班牙，鄉村地區選民傾向支持獨立。