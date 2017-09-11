《華府觀察》裝瘋卻不賣傻的金正恩

2017-09-11

◎駐美特派員曹郁芬／特稿

朝鮮半島的政治博弈看來仍在進行中，被西方媒體形容為「狂人」和「瘋子」的北韓領導人金正恩，其實已經是這場賽局中的勝利者。除了北韓，六方會談的五個國家都堅稱「不接受」北韓擁有核子武器，卻無一方能夠改變北韓已擁有核武的事實。

想要和平解決北韓核武危機嗎？美國總統川普等國際領袖都寄希望於中國，但金正恩的核武之路正是師承毛澤東。再看看中國成為核武大國後，西方國家不但放棄制裁和杯葛，反而爭相與中國建交，投資與貿易蜂擁而至，有北京這種大國崛起的模範在前，說服北韓放棄發展核武無疑是癡人說夢。

美國學者多半認為，美國在一九五四至五五年的台海危機中威脅對中國動用核武，是中國決定發展核武的關鍵因素。中國國防部長彭德懷一九五五年六月訪問蘇聯面見赫魯雪夫時，正式要求蘇聯協助中國發展核武。赫魯雪夫答應考慮，並從五七年開始提供大規模援助。中蘇在十月簽訂新國防科技協議，蘇聯同意提供中國原子彈原型及相關數據。

骨子裡對強權的不信任，使中國一開始便決定在蘇聯之外，雙軌進行獨立的核武發展計畫。果然蘇聯的核武援助因政治分歧在五九年終止，但中國「寧要核子，不要褲子」，繼續集中全國資源發展核武，在六四年製造出第一枚核彈，六七年製成氫彈。

美蘇在冷戰中的較勁以及對開啟第三次世界大戰的恐懼，使得中國得以在強權夾縫中躲過軍事攻擊的厄運，成為世界第三大核武強權。西方學者研究中國之所以能在美蘇兩強中維持最起碼的核武嚇阻能力，主因之一是提升遭敵人先制攻擊後的核武生存能力，二是讓美蘇等強大的對手相信，中國領導人不怕核武攻擊，而且會不計代價以核武還擊。

最有代表性的例子，就是毛澤東在五七年告訴赫魯雪夫，中國不怕核彈和飛彈，帝國主義就算發動戰爭打死三千萬中國人，中國還可以製造出更多嬰兒。赫魯雪夫在回憶錄中形容毛的瘋狂言論把大家都嚇傻了，現場一片死寂。

如今，金正恩在川普連番軍事威脅下加快核武與洲際飛彈發展，正是要上談判桌前多累積自己的賭本。同時，連俄羅斯強人普廷都相信，「北韓寧願吃草也不放棄核武」，顯然金正恩算計過的瘋狂對死不起人的大國發揮嚇阻作用。

金正恩與國際強權玩「膽小鬼遊戲」毫無顧忌。反對北韓發展核武的強國之間，則面臨互不信任的「囚徒困境」。在華府，日本外交官抱怨美方與中國的談判，未必事後都樂於向日本簡報。韓國學者公開批評，川普政府與北韓代表在紐約密談，事先竟未知會南韓。中國政府也擔心美國和北韓跨過北京直接談判，讓手中原有的好牌成了鬼牌，更懷疑日韓藉由北韓危機壯大軍事能力。

北韓擁核是一條不歸路，接下來對地緣政治的衝擊才是台灣領導人要燒腦的考題。