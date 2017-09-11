北韓核武危機 德提伊朗模式解套

2017-09-11

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓聲稱三日成功試爆氫彈，據官方「朝鮮中央通信社（KCNA）」報導，領袖金正恩為此宴請科學家等有功人員，並在慶功宴上聲稱取得「偉大勝利」。而隨著北韓核武和飛彈技術持續進展，德國總理梅克爾十日提議，依循此前西方強權與伊朗達成核子協議的模式，促使平壤停止其武器計畫。

朝中社報導，為慶祝第六次核試成功，金正恩宴請科學技術部門的科學家、工程師、軍方高官及勞動黨高幹，並在平壤人民劇場安排表演，還讓他們與金正恩合照。朝中社雖未詳述「開趴」時間，但推測很可能就是九日。官媒發布的一系列照片顯示，金正恩身旁緊跟著該國核武研究所所長李洪燮（譯音）與勞動黨軍需事業部副部長洪星茂（譯音），金正恩以「十指交疊」和勾手臂、「攬牢牢」的肢體動作，表達對這兩位幕後功臣的重視。

值得注意的是，慶功宴除播放核彈爆炸場面外，還出現疑似組裝氫彈過程的畫面。在劇場舞台上，背景畫面出現身穿防護衣的技術人員，組裝疑為氫彈彈頭的物體。還有一段火光四射的影片，似為呈現氫彈爆炸效果，但其真實性無法證實。南韓「韓聯社」引述專家報導，這段影片可能是在咸鏡北道吉州郡豐溪里核子試驗場拍攝的畫面。

梅克爾︰願受邀參與談判

鑑於朝鮮半島緊張情勢未歇，梅克爾在接受德國媒體專訪時特別提到，伊朗當年與聯合國安理會五大常任理事國及德國等「六強（P5+1）」談判，二○一五年達成縮減核計畫的協議，以接受查核來交換解除部分國際制裁，儘管過程漫長，最終仍獲得成果。她表示，一場新的軍備競賽不符合所有人的利益，歐洲應積極參與化解北韓危機，若德方獲邀參與談判，「我會立刻答應」。

除聯合國祕書長古特瑞斯在十日刊出的法國媒體報導中表明，北韓問題乃「我們多年來必須面對的最嚴重（危機）」外，北約祕書長史托騰柏格十日也罕見地直指北韓「魯莽行徑」乃全球威脅之一，國際社會須有回應。不過，當被問到一旦關島遭到攻擊，是否符合北約盟約第五條的協防條件時，他只回答，北約目前「全神貫注在如何能對和平解決此一衝突做出貢獻」。

此外，由於擔心可能違反美國對北韓的經濟制裁，YouTube九日證實，已撤下北韓宣傳頻道「我們民族之間」。該頻道固定上傳影片，宣傳該國武器計畫進展或讚頌金正恩。