看照片能辨同志 AI爆侵犯隱私

2017-09-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國《人格及社會心理學期刊》（JPSP）最新研究顯示，科學家已創造出一種人工智慧（AI）演算法，能夠分析照片中的臉部特徵，精準辨識異性及同性戀者，其最高準確率達91%。不過，這項科技可能侵犯隱私或男女同性戀、雙性戀、以及跨性別者（LGBT）族群權益，引發道德爭議。

英國衛報報導，美國史丹福大學研究人員柯辛斯基（Michal Kosinski）和研究夥伴從一個熱門約會網站，下載超過3萬5000張臉部照片，含括1萬4000多名男女，並以名為「VGG-Face」的軟體解析他們的「臉紋」，亦即臉部特徵，再以邏輯迴歸分析判定「臉紋」及性向的相互關係。

辨識男性性向準確率較高

研究發現，AI演算法隨機辨識男性性向的準確率達81%，分辨女性性向的準確率則達74%。當一次檢視5張個人照片時，辨識男性的準確率最高可達91%，女性則達83%。相較之下，人類辨識男性性向的準確率只有61%，女性則僅有54%。

研究指出，男女同志傾向擁有「非典型」性徵、表情以及裝扮風格。例如，男同志通常較為陰柔、下顎較窄、鼻子較長、前額較大等；女同志則較為陽剛、下顎較寬、前額較小等。

這項研究可能提供證據，顯示性向乃是天生，受到嬰兒胚胎在子宮內的荷爾蒙水平，尤其是睪固酮，決定其性向和臉部特徵。另外，AI演算法在辨識女性性向上較不準確，可能證實女性性向較易流動。

然而，批評者憂心，這項科技可能侵犯隱私。人們恐以此檢視伴侶或同儕是否出櫃。反同志政府可能藉此找出LGBT族群加以起訴。這類科技可能導致科幻電影《關鍵報告》的情節成真，僅憑預測便將人逮捕。

此前，柯辛斯基曾以臉書資料進行心理測定學剖析，從用戶的個人檔案分析其個性。美國總統川普的競選團隊曾使用類似模型，鎖定特定選民，同樣招致批評。

對此，研究作者強調，這類科技早已存在，政府及公司應主動思考其隱私風險，加以規範及保護。除了辨識性向，AI也可用於探索臉部特徵與人格、智商、政治傾向及心理狀態的相關性。