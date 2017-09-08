斷油凍資產 美加強制裁金正恩

2017-09-08

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國已經在聯合國安全理事會提出新一輪制裁案，回應北韓三日核試爆，制裁內容包括禁止向北韓輸出石油以及凍結其領導人金正恩的資產。向來反對制裁北韓的中國，外交部長王毅七日表示，中國同意安理會採取必要措施，但是同時也呼籲，「制裁和對話合二為一」，才是解決朝鮮半島核問題的鑰匙。俄羅斯總統普廷認為，當前緊張不至於惡化成核武衝突，預期最終對立的各方將用「常識」解決問題。

禁北韓輸出紡織品、勞力

這份在安理會成員國間傳閱的制裁草案，呼籲禁止北韓紡織品出口、北韓勞力輸出、對北韓石油禁運，以及凍結金正恩、執政黨北韓勞動黨和政府在國外資產，並且禁止他和另外四名政府官員旅行等。對這份提案，中、俄目前態度不明，這兩國都是北韓原油的供應國。

前一晚中國國家主席習近平與美國總統川普通電話討論朝鮮半島情勢。新華社指出，習近平強調堅持透過對話和平解決問題，致力半島非核化，川普則說，重視中國的重要作用，願意加強溝通，儘早找到解決辦法。白宮的聲明指兩人承諾加強協調以及「採取進一步行動」，以期達成朝鮮半島非核化。

川普坦言 軍事行動非首選

川普在電話會談後被問到是否仍考慮軍事行動時說，「當然那不是第一選擇，我們會看情況」；他稱，「我們不會忍受北韓目前所作所為，我相信習主席百分之百同意我」。

美國國務卿提勒森、國防部長馬提斯與參謀首長聯席會議主席鄧福德六日向國會兩院簡報北韓情勢，參與這場秘密簡報會的參議院外交關係委員會共和黨籍主席寇克，以及眾議院外交事務委員會民主黨籍副主席恩格爾都表示，簡報透露出急迫感，但「確實沒有任何恫嚇」，「很清楚，這個政府會想要某種談判協議。」

在俄羅斯海參崴出席東方經濟論壇的日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅七日會晤，同意共同努力說服中、俄切斷供應平壤的原油。普廷堅持經濟制裁沒用，唯一途徑是外交，七日下午與安倍會談看法也未動搖，也說確定情況不會演變使用大規模毀滅武器的程度，因為「對立的各方都有足夠常識並且了解自身責任」，但他也相信，北韓領導人會擔心凍結核計畫將形同「自掘墳墓」。

出席論壇的北韓代表團七日發表聲明，揚言「我們將以我們自己的強力反擊措施，回應美國野蠻的制裁陰謀和壓力」；同時批評日、韓綁架這場旨在談論經濟的會議，是「骯髒政治」。