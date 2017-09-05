中國官媒接檔 香港電台砍BBC節目

2017-09-05

從全天轉播變深夜8小時 各界反彈︰新聞自由已遭北京侵犯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕儘管香港出現反對聲浪，但香港政府轄下的「香港電台（ＲＴＨＫ）」仍於三日零時起，正式撤換廿四小時播放的「英國廣播公司世界頻道（BBC World Service）」，並由中國官方媒體中央人民廣播電台的「香港之聲」取代，此舉再度引起外界質疑，香港新聞自由已受到北京政權侵犯。

香港電台八月中旬宣布，一九八九年起在「第六台」全天候播放的英語節目「ＢＢＣ世界頻道」，將改為播放中國中央人民廣播電台以普通話為主、廣東話為輔的「香港之聲」。香港民間批評，具國際視野的ＢＢＣ節目，換成從不報導中國爭議及敏感議題的中國官方節目，將使香港「眼界愈趨狹隘」，視聽領域更加「內地化」。

視聽領域更加「內地化」

路透指出，儘管短短半個月內有近千人在網路連署反對，香港電台仍在三日零時起執行該決定，而ＢＢＣ世界頻道不僅播放時間被大砍成八小時，播放時段也改在深夜十一時至隔日早上七時，也有可能在週末播出。香港電台發言人伍曼儀四日強調，該決定並無任何政治考量，且播放中國節目也有助於強化中、港文化交流。

然而，該台一名資深編輯匿名透露，電台沒有先諮詢各方就強行通過這項決定，員工都是在消息對外公布前才被告知，「沒人認為這是一件好事，ＢＢＣ被視為獨立媒體，但（中國）官媒不是。」聽眾則直言，此舉可能損及電台在編輯採訪方面的獨立性，若電台不再以ＢＢＣ為仿效和學習的對象，將影響社會對其的信任。

另有意見指出，就像香港政府、司法體系，以及媒體和教育等各層面逐漸被北京滲透，電台節目的變革也是香港「內地化」的例證。對此，香港電台工會主席趙善恩坦言，近來該台獨立性確實受到挑戰，例如內部員工在談話節目或公共論壇上，受到親北京勢力的刁難，「這種壓力有時來得很直接」。國際資訊自由組織「無國界記者」今年四月報告即指出，北京逐步侵犯港媒的編採自主空間，已使香港新聞自由指數下滑至歷來最低。