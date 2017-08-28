日2離島 將設放射線觀測儀

2017-08-28

就近監測韓、台核電廠 與那國島負責台灣核二廠

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本「讀賣新聞」報導，日本原子能規制委員會決定在長崎縣對馬及沖繩縣與那國島，設置放射線觀測儀器，以就近觀測南韓古里核電廠及台灣第二核電廠的放射線量。這是日本首次針對國外核電廠設置預警性監視裝置，預定今年度開始運作。分析指出，由於北韓積極發展核武與飛彈，朝鮮半島危機升高，台海兩岸關係也持續惡化，此舉可能意味著日本政府擔心一旦戰爭爆發，這兩座核電廠或將遭到波及。

憂朝鮮半島、台海爆發危機

報導指出，為及時因應核安事故，日本在全國各地核電廠周邊設置三百多具放射線觀測儀器，常態性監視放射線量。不過，位於長崎縣的對馬及沖繩縣的與那國島兩座離島，分別鄰近南韓及台灣兩個擁有核電廠的國家，島上卻沒有專門針對放射線的監視裝置，其中對馬北端距離南韓釜山的古里及新古里核電廠僅約七十公里，島上卻只有環境省設置的大氣污染監測裝置。

首對國外核電廠預警性監視

南韓東南部去年發生大規模地震，核電廠的安全性也引發對馬島民不安。對馬市人口約三萬一五○○人，市長比田勝尚喜表示，居民擔心朝鮮半島若發生核災事故，輻射物質可能隨風吹向對馬。即便沒有地震天災，朝鮮半島情勢處於緊張狀態，再加上北韓隨時可能進行核爆試驗，原子能規制廳希望就近設置監視點早期預警，以便在緊急動亂或核電廠遭到攻擊時及早因應。

據報導，原子能規制委員會已決定在對馬北部的海栗島設置放射線觀測箱，地點位於航空自衛隊的海栗島分屯基地，與那國島則設於陸上自衛隊駐屯基地。與那國島距離台灣北部僅約一一○公里，島上設置的放射線觀測儀器將監視位於新北市萬里區的核二廠。

日本自衛隊去年已開始在與那國島駐軍，並於當地設置雷達監測站。日本官員曾明確表示，此舉乃是針對中國在東海與南海擴權予以牽制的一環。此外，美軍太平洋司令哈里斯（Harry Harris）也曾在今年五月登島視察，加上日本政府將在島上設置放射線監測裝置，在在顯示美日兩國日益重視與那國島戰略位置。