制衡北韓 美前艦隊司令籲允日擁核武

2017-08-17

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港「南華早報」十六日報導，曾任美軍太平洋艦隊副司令官、第七艦隊司令官的退役海軍中將柏德（John Bird）呼籲，美國應該同意讓日本擁有核子武器，以遏制北韓核武帶來的威脅。

在此同時，南韓最大反對黨、保守派「自由韓國黨」，十六日在該黨國會議員大會中表決通過，將要求重新部署美國戰術核武正式列為該黨路線方針。

報導指出，柏德在華府智庫「美國國家安全猶太學會」（JINSA）主辦的座談會上發表簡報，指出在體認到平壤不會放棄其核武力量的情況下，讓日本擁有核武作為抗衡力量，或許也會迫使中國打消其要求美國、南韓撤除「薩德」（THAAD）飛彈防禦系統的立場。他說，此事將引起中國注意，北京將對日本核武化感到非常不安，也不樂見此事成真，屆時「中國或許會願意真正地對北韓施壓，這才是會使局勢有所改變的唯一一種外交手段」。

南韓「朝鮮日報」十六日引述青瓦台高層官員報導，南韓總統文在寅上月在德國二十國集團（G20）高峰會期間，與中國國家主席習近平會面時，曾提議舉行中美韓三方會談，討論薩德部署問題。但習近平並未立即回應，迄今北京方面也沒有給出明確答覆。據研判，中國同意舉行三方會談商討薩德問題的可能性微乎其微。