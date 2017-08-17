制衡北韓 美前艦隊司令籲允日擁核武

2017-08-17

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港「南華早報」十六日報導，曾任美軍太平洋艦隊副司令官、第七艦隊司令官的退役海軍中將柏德（John Bird）呼籲，美國應該同意讓日本擁有核子武器，以遏制北韓核武帶來的威脅。

在此同時，南韓最大反對黨、保守派「自由韓國黨」，十六日在該黨國會議員大會中表決通過，將要求重新部署美國戰術核武正式列為該黨路線方針。

報導指出，柏德在華府智庫「美國國家安全猶太學會」（JINSA）主辦的座談會上發表簡報，指出在體認到平壤不會放棄其核武力量的情況下，讓日本擁有核武作為抗衡力量，或許也會迫使中國打消其要求美國、南韓撤除「薩德」（THAAD）飛彈防禦系統的立場。他說，此事將引起中國注意，北京將對日本核武化感到非常不安，也不樂見此事成真，屆時「中國或許會願意真正地對北韓施壓，這才是會使局勢有所改變的唯一一種外交手段」。

南韓「朝鮮日報」十六日引述青瓦台高層官員報導，南韓總統文在寅上月在德國二十國集團（G20）高峰會期間，與中國國家主席習近平會面時，曾提議舉行中美韓三方會談，討論薩德部署問題。但習近平並未立即回應，迄今北京方面也沒有給出明確答覆。據研判，中國同意舉行三方會談商討薩德問題的可能性微乎其微。

  • 朝鮮半島局勢緊張促使日本、南韓擁核呼聲升高。美軍第七艦隊前司令官呼籲讓日本發展核武，南韓最大反對黨也通過將要求重新部署美國戰術核武正式列為該黨路線方針。圖為鄰近兩韓分界線的南韓臨津閣和平公園。（美聯社）

    朝鮮半島局勢緊張促使日本、南韓擁核呼聲升高。美軍第七艦隊前司令官呼籲讓日本發展核武，南韓最大反對黨也通過將要求重新部署美國戰術核武正式列為該黨路線方針。圖為鄰近兩韓分界線的南韓臨津閣和平公園。（美聯社）

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