關島警報暫除 川普讚金正恩明智

2017-08-17

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國與北韓互相叫陣升高朝鮮半島緊張，但在北韓領導人金正恩決定「再觀察美國佬的愚蠢行動」後，美國總統川普十六日在「推特」發文，指金正恩暫緩對關島的飛彈威脅，乃「明智」決定，「否則會是災難且無法令人接受」。美國國務卿提勒森十五日則說，「美國仍然有意設法對話，但是那要看他（金正恩）」。

中國外交部長王毅十五日與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，「不允許任何人在中俄家門口挑起事端」；當務之急是對北韓、美國相互刺激言行「踩煞車」，讓緊張局勢降溫，防止出現「八月危機」。俄國外交部網站聲明，以軍事和武力威脅對付北韓「完全不可接受」。德國總理梅克爾十六日也說， 唯有透過談判才能化解危機。

英智庫警告新韓戰恐爆發

在此同時，由於北韓的飛彈技術進展，川普「反覆無常又衝動成性」，英國頂尖智庫「國防及安全智庫皇家三軍研究所」（RUSI）也警告，「新韓戰現在真的可能爆發」，敦促倫敦當局必須就朝鮮半島開戰預作準備。

針對英國「國際戰略研究所」（IISS）研究指稱，北韓的火箭發動機可能來自與蘇聯時期飛彈製造有淵源的烏克蘭工廠，美國情報官員認為，北韓很可能已有能力自製火箭發動機，不需要仰賴進口。IISS十四日發表的研究指稱，北韓可能透過黑市向Yuzhmash引進俄羅斯設計的RD-250發動機，使其飛彈實力大幅提升。但美國情報官員說，「我們有情報顯示，北韓現在不仰賴進口發動機」，「反而，我們判斷他們已有能力自己製造發動機」。

烏克蘭否認提供發動機技術

另一名美國情報官員則說，北韓改良RD-250發動機以提升其可靠度，或許有一部分是憑藉招募的外國科學家，或是在俄羅斯或其他地方受過教育的北韓人所研發。烏克蘭否認曾提供北韓這類技術。