中國國企「集體姓黨」燒到香港

2017-08-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國國家主席習近平和嚴打貪腐的中共中央紀律檢查委員會書記王岐山，近年來持續加強控制國有企業，試圖對公司結構進行調整，以擴大共黨在國企內部的代表性。自二○一六年至今年七月底，至少三十二家在香港上市的大型國企，修訂公司章程，增設正式黨委，這些公司市值總額達九．七兆港幣（約三十八兆台幣），幾乎等於港股總市值的三分之一，引發海內外投資人對中國國企公司治理的疑慮。

這些在港上市的中國國企，包括中國最大銀行中國工商銀行、最大券商中信證券，以及油氣巨頭中國石化等。英國「金融時報」分析，對習、王來說，收緊國企是改革國企的先決條件，可能決定習推動結束中國經濟對債務驅動型投資依賴的成敗，試圖藉此將自己塑造為鄧小平式的「轉型」經濟改革者。

中國國務院國有資產監督管理委員會指出，中國已有一百家大型國企正式修改公司章程，強調「黨建」的重要性。全球市值前五大的中國工商銀行，六月底在股東年會上通過章程修訂，「根據『中國共產黨章程』和『公司法』有關規定，設立中共黨組織。」

公司自動修章程 強調黨建

黨委設書記一名、副書記兩名，其他成員若干名；董事長和黨委書記由一人擔任。包括中信證券、中國石化、海通證券、中國中鐵等總市值超過一兆美元的中國國企，也都修訂章程，明文確立黨的核心領導地位，甚至規定公司董事會決定重大事項時，應先聽取黨委意見。

在北京授意下，中國國企二十年前開始在香港上市，利用外資為中國經濟擴張提供助力。儘管中國學者認為，設不設黨委對這些進入香港的紅色資本沒有影響，對投資人也不會有影響，但大多數西方分析師擔心，黨在國企內地位的提高，將破壞公司董事會的權威性，且不利於國企改革。他們認為，習近平的國企「改革」更多的是由黨指揮的兼併行動，最終將創造出更大而非更好的國企。香港的監管部門至今仍未評論這些來自中國的上市公司「集體姓黨」的行為。

香港時事分析家練乙錚指出，「現代中國經濟便是黨和企業聯合集團式的經濟，它的構造本身，就是為了服務中共經濟與政治的意志和利益而設計的」。可以確定的是，不論是投資中國國企或與國企做生意，共黨的介入將會愈來愈多。這也讓許多投資人擔心，公司黨委能否對市場做出有效判斷，和公司決策層之間又能否實質溝通互動。