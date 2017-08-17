菲血腥掃毒 一夜擊斃32人

2017-08-17

〔編譯周虹汶／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂去年六月底上任後矢言掃毒，允許警民讓嫌犯當街伏法，頻爆人權爭議之餘，十五日又有卅二人死於菲國警方手下，為這場已奪走數千條性命的反毒戰寫下「最血腥的一夜」。

事發於菲國首都馬尼拉北方的布拉干省（Bulacan ），它是菲國反毒戰重要目標，警方自十四日深夜到隔日下午，於當地展開四十九起突襲行動。菲國警方強調卅二名死者都涉嫌毒品罪，並稱他們攜械違抗警方以致引發共約卅場槍戰；最後另有一〇九名嫌犯被逮，以及數十支槍械和毒品遭查獲。

上述說法遭外界質疑，但布拉干省警察首長卡拉馬特（Romeo Caramat）強調，「我們也不想要有這種血腥的正面對決」，但亡者確實死於槍戰而非私刑，願全體接受調查以證清白。杜特蒂則讚揚警方行動，並說「讓我們每天殺卅二個。或許我們能減少這個國家的困擾。」

旨在杜絕毒品交易，但不經審判就當街瘋狂殺人，仍為杜特蒂引來「系統性有計畫法外殺戮」的國際罵名，負責動用私刑的菲國警察則有中飽私囊之嫌。但杜特蒂僅一月暫時收手以整頓警力，三月就重新起步；政敵藉此告進國際刑事法院（ＩＣＣ），他也不以為意，自稱願為保護菲國人民而下獄，上月還公開宣稱，會把毒蟲追到地獄大門。而從十五日警方一口氣殺卅二人來看，顯然他對嚴厲反毒措施無歇手打算。

一名菲國婦人曾向英國廣播公司（ＢＢＣ）喊怨，自稱兒子未買賣毒品，就算用過大麻也早在死前三個月就向當局自首，卻在一個「臥底行動」之夜遭一群蒙面俠槍殺。儘管類似案例層出不窮，但菲國路邊搶劫的確減少許多，多數百姓上街倍感安心，因此選擇力挺杜特蒂反毒戰。