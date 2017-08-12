不戰而退核 川普最大難題

2017-08-12

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國紐約時報十日分析指出，當前的朝鮮半島危機中，美國總統川普的最大難題，是如何在避免與北韓爆發全面戰爭下，遏止平壤的飛彈與核武研發計畫。已有前美國國防官員和專家指出，與北韓的任何軍事衝突很可能很快升高到動用核武，屆時將招致二戰以來空前的災難性傷亡，對全球經濟的衝擊也難以估計。

川普早已表明，其目標旨在不讓北韓擁有以長程核子飛彈攻擊美國的能力，在這個大前提下，華府雖仍寄望循外交途徑解決，但同時美國國防部也為可能的軍事選項預做準備。川普或可炮製老布希政府一九九一年波灣戰爭期間對付伊拉克海珊政府的方法，亦即在突襲北韓飛彈的同時警告金正恩，若他膽敢還擊，下一個目標就輪到北韓政府。

紐時提到，即使只進行「有限攻擊」，例如鎖定北韓的飛彈發射台，或擊落在半空中的北韓飛彈，恐怕皆會引起該國領導人金正恩報復，使情勢愈演愈烈，令朝鮮半島陷入戰火。

前北約組織歐洲盟軍最高統帥、退役四星上將史塔弗里迪斯（James Stavridis）指出，若美國對金正恩發動「第一擊」，即使未使用核武，就常理而言，很可能至少他也會下令報復南韓，如此一來，必將導致衝突惡化，很難進行損害控管。

問題在於，美國幾無簡單的軍事選項，幾位參贊對北韓用兵計畫的前五角大廈官員點出個中複雜之處。主要考量之一將為是否、何時撤離美國及其他盟邦的僑民，北韓軍隊擁有生化武器，約達千萬人口的首爾也位於北韓火箭和大砲射程內，當地至少有廿五萬美國人將被迫遷移。再者，若美國準備不只施以有限攻擊，可能針對北韓的飛彈陣地及彈藥庫展開「突襲」，此時駐日、駐關島與航空母艦上的美國軍機將派上用場，美軍戰略轟炸機也將以空中加油的方式遂行作戰。然而，對於美軍能否找出並且摧毀北韓全部的長程飛彈和核彈頭庫存，美國官員並無十足把握。

平壤還可能利用大砲、火箭與特種部隊來攻擊南韓，為有效防範這些威脅，美國可能要投入更多海、空軍，惟如此一來將失去突襲的意義。曾任歐巴馬政府國防部次長的沃穆思（Christine Wormuth）直指，所有軍事選項都「沒看頭」，「美國會贏，但贏得難看」。