日輻射外洩 1人被曝量超標240倍

2017-06-08

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本原子力研究開發機構大洗研究開發中心六日發生輻射物質外洩意外，五名員工遭到污染，其中有一名五十多歲的男性被檢查出肺部有高達二萬二千貝克（Bq）的鈽，劑量之高前所未見，這名員工目前雖無不適的症狀，但未來恐將對健康造成影響。

五名工作人員是在六日上午打開核燃料保管容器進行檢查時，內部裝有鈽和鈾等輻射物質粉末的塑料袋突然破裂，大約有三百公克的輻射粉末外洩污染了五人，雖五人均戴半罩式防護面罩，但其中仍有三人吸入粉末，鼻腔內被測出輻射物質，最高劑量為廿四貝克。

五名員工七日被送往千葉縣專門的輻射醫療設施進行檢查，結果發現五十多歲的男員工肺部有高達二萬二千貝克的鈽239，還有二二○貝克的鋂241，另兩名鼻腔內被測出輻射物質的員工，肺部裡的鋂241劑量分別為一三○貝克及十二貝克。

這位被檢測出二萬二千貝克的工作人員，經換算體內被曝劑量一年約一．二西弗（Sv），粗估未來五十年遭到曝曬劑量為十二西弗。日媒報導，原子能規制委員會規定核能設施員工只要被曝量超過五毫西弗（mSv）就必須上報，這名員工遭到的曝曬劑量已超標數百倍。未來十天醫院將透過注射或吸入投藥，儘快讓這名員工排出體內的輻射物質。