輻射物質外洩 日5人被污染

2017-06-07

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本關西電力公司六日重啟位於福井縣的高濱核電廠三號機，這是福島核災後依新安全標準重啟的第五座反應爐。但另一方面，位於茨城縣的日本原子研究機構大洗研究開發中心，同日也發生輻射物質外洩意外，五名員工遭到污染。儘管輻射並未外洩，但這起意外再度提醒民眾重視核安問題。

關西電力的高濱核電廠三、四號機組，在二○一五年二月通過原子能規制委員會審查，原本預定在去年一月陸續重啟，但四號機組在重啟後不久因故障而停機，三號機組則被反核人士提告，去年三月在大津地方法院裁定下停止運轉。

反核人士與關西電力展開長達一年的司法角力，今年三月大阪高等法院翻案，裁定關西電力勝訴，四號機組已在五月初重啟，三號機組也在六日重啟加入營運。二○一一年福島核災後，日本重啟的核反應爐已增至五座，除高濱兩座機組外，已重啟運作的還包括九州電力公司位於鹿兒島縣川內核電廠的一、二號機組、四國電力公司位於愛媛縣伊方核電廠的三號機組。

高濱核電廠前六日仍聚集多名反核人士抗議。而就在高濱機組準備重啟前，東岸的茨城縣六日上午傳出核能開發中心輻射外洩的事故。日本媒體報導，五名工作人員在檢查核燃料物質的保管容器時，內部裝有輻射物質粉末的塑料袋突然破裂，五人的手套和鞋子遭到污染。雖然五人均配戴覆蓋口鼻的半面式口罩，但其中三人疑似吸入，鼻孔中測出含有輻射物質劑量最高二十四貝克（Bq），該中心隨即封鎖現場。日本規制廳表示，外洩輻射物質僅止於室內，並未外洩。