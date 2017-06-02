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日GPS衛星升空 定位誤差僅6公分

2017-06-02

〔編譯林翠儀／綜合報導〕為打造日本版的全球衛星定位系統（ＧＰＳ），日本一日上午成功發射第二顆準天頂衛星「引路」二號升空，預定今年內將陸續發射三、四號，明年以四顆衛星的體制開始運作，二○二三年完成總數七顆衛星的架構。未來日本將不再依賴美國ＧＰＳ系統，定位精準度也將從ＧＰＳ的誤差十公尺提升到一公尺以內，若使用特殊接收裝備則可低至誤差六公分左右，日本政府期待它為各種產業帶來革新動力，並提高防災功能，自衛隊也能有效防禦北韓的電波干擾。

目前包括美國、俄羅斯、歐盟、中國及印度等經濟大國均有自己的衛星定位系統，日本從九○年代後期即著手規劃打造日本版的衛星定位系統，二○一○年九月成功發射技術實證機「引路」一號衛星。

這次發射的「引路」二號和一號一樣，將長期停留在日本上空約三．三萬至三．九萬公里高度的「準天頂」軌道上，從日本至澳洲的高空中呈現不對稱的「8」字形繞飛。日本預定今年再發射三、四號衛星，明年開始運作，四顆衛星中，將始終有一顆留在日本正上方，以確保山間和高樓林立地區也能得到高精準度定位。二至四號機開發和製造費總計約九百億日圓（二百四十六億台幣）。此外，地面運用等工作還將投入一千億日圓以上預算。

日媒報導，日本政府提出將把衛星技術用於加強安保、防災，高精準度定位數據也可望運用於汽車自動駕駛技術及提高農業效率等，為各產業帶來革新動力。

另一方面，日本自衛隊的機艦等防衛裝備目前使用美國ＧＰＳ系統，自從朝鮮半島情勢升溫後，近年來北韓不斷對南韓發出ＧＰＳ干擾電波，造成船舶及飛機等航運業的困擾，報導指出，朝鮮半島一旦有事，北韓也極可能對日本發出干擾電波，一旦日本版ＧＰＳ架構完成後，自衛隊可不用依靠美國ＧＰＳ系統獨力運作，也將提高安全性，只不過屆時日本的裝備也必須進行修改，這部分的成本仍待評估。

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  • 日本一日成功發射準天頂衛星引路二號，預定明年起以四顆衛星運作日本版的全球定位系統。（美聯社）

    日本一日成功發射準天頂衛星引路二號，預定明年起以四顆衛星運作日本版的全球定位系統。（美聯社）

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