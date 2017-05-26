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3D列印火箭 紐國成功升空

2017-05-26

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國矽谷出資的紐西蘭太空發射公司「火箭實驗室（Rocket Lab）」，廿五日首度從紐國北島東岸瑪西亞（Mahia）半島的該公司發射場，成功將一枚由電池供電的十七公尺長廉價3D列印火箭「電子（Electron）」送入太空，據稱「電子」進入軌道的兩分半鐘飛行過程中，時速達二萬七千多公里。該國媒體報導，據信這是第一次從私人發射場成功發射火箭。

受天候不佳影響，本週此前三度發射均被迫延後。這次試飛係紐國首次發射火箭，在火箭發射產業新興市場邁出重大一步，今後可望發射搭載小型衛星和其他貨物的廉價、一次性火箭。該公司並計畫今年底開始頻繁的商業發射。此次3D列印火箭成本不到五百萬美元（約一．五億台幣），在商業衛星發射競賽中，大幅降低了資金與後勤障礙。

該公司在洛杉磯和紐國均設有辦公室，其創辦人兼執行長貝克（Peter Beck）聲明說，過去奔向太空的一向以國家為主角，而非私人企業，本公司的最終目標在於藉由提供空前頻繁的發射機會，讓太空不再遙不可及。為這次試射，該公司已準備四年，上週終獲主管機關美國聯邦航空總署（FAA）許可。

全球有約卅家公司和機構研發小型衛星發射器。美國航太總署（NASA）、地球成像公司「星球（Planet）」及新創公司「Spire」、「月球快遞（Moon Express）」，皆屬「火箭實驗室」客戶。在展開商業運轉前，該公司預定再進行兩次試射，根據其聲明，現已募得一．四八億美元（約四十四．八億台幣），且該公司市值逾十億美元（約三○三億台幣）。

紐國已制定有關火箭的新法規、設立一個太空事務主管機關，盼躋身為低成本的太空發射樞紐。位於南太平洋、總人口僅四百萬的紐國，以南只有南極洲，不會出現像美國因天空太擁擠，以致限縮火箭的發射機會情形，很適合將衛星送往南極附近的一個繞極軌道。

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  • 圖為擁有九個火箭噴嘴的「電子」被運往發射台。（歐新社）

    圖為擁有九個火箭噴嘴的「電子」被運往發射台。（歐新社）

  • 圖為擁有九個火箭噴嘴的「電子」被運往發射台。（歐新社）

    圖為擁有九個火箭噴嘴的「電子」被運往發射台。（歐新社）

  • 紐西蘭北島偏遠的瑪西亞半島廿五日成功發射一枚廉價3D列印火箭「電子」，此次試射創下首度有火箭從私人而非官方發射場奔向太空，以及紐國首次發射火箭的兩項「第一」。（路透）

    紐西蘭北島偏遠的瑪西亞半島廿五日成功發射一枚廉價3D列印火箭「電子」，此次試射創下首度有火箭從私人而非官方發射場奔向太空，以及紐國首次發射火箭的兩項「第一」。（路透）

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