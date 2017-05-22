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友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
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《東京觀察》浪費一手好牌 蔡總統怕什麼?

2017-05-22

◎駐日特派員張茂森

日本主要媒體的資深記者對蔡英文總統上任一年來的評價，居然有人回答，唯一成果是「和川普總統通了電話」。雖然有點尖酸，但確實是對蔡總統的警訊或激勵。

沒活用對台有利的環境

日本「讀賣新聞」前中國總局長濱本良一對蔡英文一年來的表現，只用「出乎預料」四個字形容。他還特別強調，「這是讓人失望的『出乎預料』」。濱本表示，蔡英文以「維持現狀」的中立態度，儘量「討好」中國可以理解，但最後還是被中國空前打壓，他認為蔡英文「完全沒有活用目前美國和日本對台灣有利的環境」，在「川英通話」後沒有乘勝追擊。

對日本也一樣，當日本派出斷交以來第一位內閣副大臣訪台後，蔡英文也「好像沒有什麼感覺」。相較於陳水扁時代，蔡政府在國會佔盡優勢，顯然很難向台灣的選民交代。

「台日關係真的重要嗎？」

另外一位曾經派駐北京多年的資深記者Ｙ，也提出同樣看法。他指出，陳水扁時代朝小野大，和美日的關係也不如現在，當時中國經濟空前熱絡，全世界爭相向中國靠攏，阿扁照樣高喊台灣正名與一邊一國，只是「想動也動不起來」。反觀現在，中國到處與他國為敵，經濟也大不如前，蔡政府獲得大多數台灣人民支持，與美日的關係也處於最佳狀態，但小英總統反而「可以動卻不敢動」。

ＷＨＡ「被打還不敢喊痛」

Ｙ記者又說，「被人打也要喊痛」，小英居然連痛都不敢喊。他以世界衛生大會（ＷＨＡ）為例指出，小英總統沒有親自召開國際記者會控訴中國欺侮台灣，是一大敗筆。也有人質疑，為什麼不用總統名義在世界各國媒體刊登廣告？全球所有媒體都不敢登台灣總統的廣告是不可能的。

福島食品輸台以及八田與一銅像斷頭事件也被提及。Ｙ記者指出，就目前亞洲情勢而言，中國、俄羅斯、北韓是一股勢力，美國、日本、南韓是另外一股勢力，在中國打壓下的台灣必須向哪一邊靠攏，答案很清楚。南韓和中國以政治因素禁止福島食品進口，台灣不應依樣畫葫蘆。八田與一是台日友好的象徵，「斷頭」修復後的紀念儀式，小英沒有出席，也沒有談話，看在日本人眼裡，不禁會懷疑「台日關係真的很重要嗎？」

精通台、中情勢的日本記者雖然嚴厲指責蔡政府對內政改革既沒有優先順序，外交戰略也不敢大膽祭出「台灣牌」，而造成內外烽火四起，但對小英總統的心情和大多數台灣人民一樣，還是抱有高度期待。能否為台灣找出一條生路，一週年過後的小英總統勢必面對更險峻的挑戰。

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  • 台灣總統蔡英文。（資料照，記者黃耀徵攝）

    台灣總統蔡英文。（資料照，記者黃耀徵攝）

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相關關鍵字： WHA 中國打壓 內政 台灣牌 國際情勢 外交 川普 日本記者 東京觀察 蔡總統 蔡英文
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