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銅像凸顯白人至上 美國紐奧良拆除

2017-05-21

〔編譯魏國金／綜合報導〕當美國路易斯安那州紐奧良的市府工作人員十九日將六米高的美國南北戰爭期間，南方邦聯總司令李將軍的銅像從基座移除下來時，數百名群眾報以熱烈掌聲。紐奧良市政府已陸續拆除三座象徵白人至上主義的雕像與紀念碑，十九日的工程是最後一件。

二○一五年，白人至上主義者魯夫在南卡羅萊納州一座教堂內槍殺九名黑人，他揮舞邦聯旗的照片隨後在網路上流傳。同一年，紐奧良市長蘭德里歐提議拆除市內有白人至上主義色彩的銅像與紀念碑，該案在市議會獲得通過，不過，拆除過程一波三折，包商遭威脅，擁護銅像的群眾也一再興訟，力圖保住銅像，聯邦法院最後判決市府勝訴。

本月十一日，紐奧良市政府拆除邦聯唯一的總統戴維斯以及邦聯將軍博雷加德的銅像，引發兩派群眾爆發衝突，反對者強調，這些銅像與紀念碑是南方遺緒的重要象徵。

李將軍銅像於一八八四年豎立，算是紐奧良的地標，不過十九日拆除並未出現衝突場面，市民甘迺迪說：「邦聯的過去是我們的歷史，但不是我們的遺緒。」蘭德里歐表示，這四個紀念建物在一座擁抱多元族群的現代城市中顯得格格不入，他承認紐奧良一度也是美國最大奴隸市場，「我們不能害怕真相」。市府發言人表示，市府將保管這些銅像與紀念碑，並考慮將它們移至政府或非營利單位的建議。

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  • 一八八四年豎立的南方邦聯總司令李將軍銅像十九日被移除。（路透）

    一八八四年豎立的南方邦聯總司令李將軍銅像十九日被移除。（路透）

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相關關鍵字： 南北戰爭 南方遺緒 奴隸 歷史正義 白人至上 紀念碑 紐奧良 美利堅邦聯 美國 路易斯安那州 轉型正義 邦聯國 銅像 雕像
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