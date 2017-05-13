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美研究：人類嗅覺靈敏度 與汪星人一樣

2017-05-13

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國羅格斯大學神經科學家麥甘（John McGann）在研究人類嗅覺系統十四年後表示，人類的嗅覺與老鼠、狗狗一樣靈敏。他呼籲破除人類嗅覺駑鈍的世紀迷思。

麥甘在發表於《科學》期刊的研究報告指出，他對於導致錯誤認定人類嗅覺不佳的研究與歷史文獻進行檢視，他寫道：「長久以來人們無法停止與質疑這樣的宣稱，即使是以研究嗅覺為生的人，亦然。而事實是，人類的嗅覺與其他哺乳動物一樣好，比如嚙齒動物與狗狗。」

人類可辨識近兆種氣味

麥甘說，長期以來，人類被認為可以聞出一萬種味道，不過，事實上人類可以辨識出的氣味接近一兆。該報告指出，十九世紀的法國腦外科醫師兼人類學家布羅卡（Paul Broca）是人類嗅覺不靈光此一迷思的創始人，他在一八七九年的著作中提到，與狗狗或老鼠相較，人腦中處理氣味偵測的區域「嗅球」，佔整體腦容量相當小，為此，他主張，人類有自由意志，但不像狗與其他哺乳動物，必須仰賴嗅覺生存。

布羅卡的理論甚至影響奧地利神經學家與精神分析之父佛洛伊德，他認為，人的性壓抑或許與我們「向來萎縮的」嗅覺有關。麥甘說：「長久的文化認定是，為了成為明智理性的人，你不能被嗅覺主宰，嗅覺與世俗肉慾的傾向有關。」

麥甘指出，人類的嗅球約佔腦容量的○．○一％，而老鼠為二％。然而就絕對大小而言，人的嗅球其實相當大：成人可達六十毫米，而神經元的數量也與其他哺乳動物的嗅球相當。人類、狗狗與嚙齒動物的嗅覺差別，在於對特定氣味的敏感度有別。麥甘說，「我們有追蹤氣味的能力，我們的行為與情緒狀態受嗅覺影響」。

人類約有一千種嗅覺受器基因，老鼠約有一千一百種，但有研究發現，這種基因數目和嗅覺能力無關，例如牛就有兩千種，遠比狗多。

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  • 今年二月美國紐約市的威斯敏斯特狗展上，一名參賽者抱著寵物狗留影。美國神經科學家麥甘說，人類的嗅覺其實與狗一樣靈敏。（法新社）

    今年二月美國紐約市的威斯敏斯特狗展上，一名參賽者抱著寵物狗留影。美國神經科學家麥甘說，人類的嗅覺其實與狗一樣靈敏。（法新社）

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