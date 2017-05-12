柯米發告別信 川普將赴ＦＢＩ安撫軍心

2017-05-12

〔編譯張沛元／綜合十日外電報導〕突遭革職下台的美國聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米十日打破沉默，發表告別信勉勵ＦＢＩ保持「稱職、誠實與獨立」，據信川普也將親赴ＦＢＩ總部安定人心。外傳川普不滿柯米已久，但真正下手的導火線是柯米拒絕事先透露本月三日赴國會作證時的證詞內容。

川普不滿柯米拒事先透露電郵門證詞

柯米在九日遭開除後始終保持沉默，十日才發表簡短告別信，強調值此動盪時刻，ＦＢＩ必須成為美國民眾心目中的「稱職、誠實與獨立之石」，ＦＢＩ全體工作人員的本性與品質讓ＦＢＩ得以成為美國基石；柯米疑似意有所指地說，離開一群「堅持只做正確的事」的人是件難事，希望收信者能繼續落實保護美國民眾與維護美國憲法的價值與任務。柯米還說，總統當然能以任何理由或無理由開除ＦＢＩ局長，他也不想在川普開除他的作法上多費唇舌，希望收信者同樣不必深究，「木已成舟，我不會有事，儘管我將非常想念各位與任務。」

柯米意有所指 堅持只做正確的事

紐約時報指出，為了穩定ＦＢＩ的士氣，川普可能在十二日親訪ＦＢＩ的華府總部。不過，ＦＢＩ代理局長麥凱比（Andrew McCabe）十一日在調查俄羅斯干預去年美國總統大選的參院情報委員會上作證，指出柯米獲得同僚的支持，更沒有妨礙司法部調查俄國干預大選，直接與白宮唱反調。對於川普說，柯米向他保證總統不是調查對象，麥凱比拒絕證實。

白宮官員透露，川普開除柯米其實已醞釀數月，促使川普採取行動的轉捩點是柯米不願向川普、司法部長塞森斯與司法部副部長羅森史坦透露三日在參院司法委員會聽證上就川普去年總統大選對手希拉蕊．柯林頓的電郵門案提供證詞的內容，被視為不服從上級命令與再也無法做好工作。

此外，官員透露，柯米在遭川普開除前數日，還曾為ＦＢＩ調查俄羅斯干預美國大選以及川普助理是否牽涉其中要求取得更多資源。儘管目前並不清楚柯米是否因此一要求而丟差，但此消息曝光勢必導致共和、民主兩黨更進一步施壓白宮解釋開除柯米的原因。參院民主黨人已要求司法部詳述柯米是否曾為俄羅斯干預大選調查要求更多經費。

參院情報委員會十日對前國家安全顧問弗林發出傳票，要求弗林提供與該委員會調查俄羅斯插手去年美國總統大選有關的文件，包括電子郵件、簡訊、信函、電話紀錄或其他相關資訊。情報委員會上月廿八日曾要求弗林交出相關文件，但弗林拒絕。