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控制輪椅 動舌頭就可以

2017-05-03

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本岩手大學理工系助教佐佐木誠開發出可利用舌頭操縱的電動輪椅，希望能協助手腳無法活動的重度肢體障礙者，自行操縱輪椅行動。

藉舌肌動作 產生電訊號

舌頭操縱的原理就是藉由「舌骨上肌群」的動作，產生微弱的電訊號，再於下顎處裝上配備多個電極的硅膠薄片，接通電腦讀取訊號，控制輪椅移動。「舌骨上肌群」是掌管嘴巴開合及吞嚥食物等口腔運動的重要肌肉，佐佐木透過電腦的辨識及指揮，讓輪椅依舌頭的前後左右運動方向移動。

佐佐木表示，許多重度肢體障礙者因為脊椎損傷，造成頸部以下無法動彈，他才著手開發舌頭操縱電動輪椅。在此之前，他將感應裝置直接裝在口腔內，但有衛生及舒適度的問題。這次經過改良將感應裝置裝在下顎，問題也獲得改善，但仍需進一步改良，以縮短舌頭運動與輪椅移動之間的時間差。

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