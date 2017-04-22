北韓建軍節核試？ 中俄被爆邊境增兵

2017-04-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕廿五日是北韓重要節日「建軍節」八十五週年，擔心北韓領導人金正恩可能下令當天進行核子試爆，南韓軍方已進入加強警戒狀態。媒體報導，北韓邊境的中國解放軍轟炸機活動頻繁，且俄羅斯軍隊也增兵北韓邊境，顯示兩國都已加強戒備，但這消息廿一日遭中國與俄羅斯雙雙否認。

美國總統川普廿日再度稱讚中國致力遏止北韓威脅。他當天在與來訪的義大利總理簡提洛尼之記者會中表示，過去二或三小時，「有些極不尋常的舉動」，他對中國國家主席習近平有信心，相信習會在核子和飛彈計畫上「很努力嘗試」施壓平壤。川普重申他於「川習會」時對習所言，若習除去北韓威脅或在除掉此威脅上出點力，中國將可得到更好的美、中貿易協議。

川普雖未透露究竟是怎樣不尋常之舉，但美國官員對路透說，美方察覺到解放軍轟炸機的活動較平常頻繁，表示可能已加強準備狀態。中國轟炸機頻繁活動的諸多原由可能包括舉行防禦演習，或中方對北韓表達關切。俄國遠東地區部分媒體也引述當地居民的話報導，俄國軍事裝備正朝俄國與北韓的邊境調動。

加拿大《漢和防務評論》創辦人平可夫廿一日指出，解放軍過去雖不滿平壤核武政策，惟北京並未將北韓軍隊直接列為作戰對象。但他觀察，自二○一六年以來，解放軍一系列文獻點名批評北韓對中國進行「核綁架」，顯示中方直接把北韓彈道飛彈視為威脅。在北韓議題上，川普主要採取試圖說服中國進一步施壓北韓的作法，川普可能視解放軍任何不尋常的動作為支持他這種作法。