中國富豪躲美爆料︰前高官賀國強涉貪

2017-04-18

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國政壇再傳大老涉貪！《紐約時報》披露，長期滯留海外的中國富豪郭文貴指控，前中共中央政治局常委、前中央紀律檢查委員會書記賀國強的家族貪污斂財，透過不法手段控制中國最大券商之一「方正證券」，該公司市值超過一百億美元（約三千零五十三億台幣）。

不法手段 控制市值3000億券商

郭文貴三月接受「明鏡新聞集團」專訪時揭露，賀國強的兒子賀錦濤是方正證券第二大股東的「上司」，透過代理人隱藏自己的角色。郭文貴控訴，賀錦濤曾試圖將他「整死」。

儘管郭文貴在訪談中並未提供任何賀國強家族的不法證據，但《紐時》駐中國記者二○一五年時曾透過股權查閱與採訪，描繪賀國強家族的金融網絡。文件顯示，賀氏家族確實透過一系列空殼公司，間接控制方正證券股份。

方正證券總部設於湖南，正好是賀國強老家。該集團二○一一年首次公開發行股票時，第二大股東是利德科技。截至二○一四年中期，利德科技都受賀氏家族關係公司控制，賀錦濤的阿姨也是股東之一。

另外，就在賀國強擔任政治局常委首年（二○○八年），方正證券與瑞士信貸（Credit Suisse）合資設立瑞信方正，方正證券持有三分之二股權，得以讓瑞士信貸進入中國境內投資銀行市場。

若郭文貴的說法屬實，中國國家主席習近平在二○一二年十一月出任中共總書記時，涉貪的不僅是中共前政治局常委周永康，可能還包括賀國強。他在胡錦濤擔任中共總書記時代擔任要職，一二年十一月中共十八大後卸任。