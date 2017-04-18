| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
 首頁 > 國際

焦點透視》艾多根變大總統 無人可制衡

2017-04-18

編譯魏國金／特稿

自從土耳其總統艾多根的政黨「正義發展黨」二○○二年執政以來，艾多根在十五年內掌舵十一次選舉：五次國會大選、兩次公投、三次地方選舉，以及一次總統大選。他所向披靡、所戰皆捷，十六日再奪一勝，而這場勝利鋪展的改變，則被喻為是土耳其一九二三年建國以來最激進的政治變革。倫敦政經學院學者阿孜育勒克（Esra Ozyurek）說，土耳其將失去所有制衡力量，沒有反對勢力的空間，「國會將完全成為艾多根政策的橡皮圖章，艾多根將握有無上權力。」

艾多根二○○三年迄今實際掌政已逾十三年，一四年更成為首位民選總統。阿孜育勒克說，很少人不對艾多根抱有強烈感受，「愛戴他的，愛得深切；厭惡他的，對他深惡痛絕」。擁護者稱他「首領」（chief），而他似乎也決心要樹立足可與土國國父凱末爾匹敵的功績。在修憲公投的造勢活動上，他與凱末爾的肖像經常一起懸掛。

支持艾多根的民眾，是長期感到被親西方的菁英邊緣化的勞工與中產階級，這些普遍堅守伊斯蘭教條的民眾認為，艾多根讓土國政治穩定、經濟繁榮，他在窮鄉鋪路、蓋學校、醫院與機場，翻轉落後地區的命運。世界銀行數據顯示，二○○三年他上台時，土國人均收入為三千八百美元，至一七年達一萬美元，意味生活在貧窮線下的人口從佔全國的廿三％下滑至不到二％。

不過，隨著每次勝選，艾多根日益專制獨斷。去年七月他躲過一場「流產」政變後，開始全面整肅異己，造成約十萬人失業，四萬七千人被捕入獄。

阿孜育勒克說，整肅行動讓人們害怕談論時政，「你在計程車上批評艾多根，司機可能暗中記錄檢舉，我聽過活動人士去海泳，如此方可暢所欲言，不被監聽。」

現代土耳其是以政治世俗主義為基礎，但在艾多根主政下，伊斯蘭教條日益侵入世俗社會，清真寺大量湧現，在公共場合戴頭巾的限制被廢止。土耳其似乎也轉離西方，雖申請加入歐盟，談判卻始終未有進展。艾多根暗示他可能重新恢復死刑，此舉將導致土國加入歐盟無望。

廣告
  • 修憲公投過關後，土耳其總統艾多根十六日在伊斯坦堡向支持者致意。（美聯社）

    修憲公投過關後，土耳其總統艾多根十六日在伊斯坦堡向支持者致意。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 土耳其 艾多根
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：焦點透視》艾多根變大總統 無人可制衡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.