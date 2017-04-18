焦點透視》艾多根變大總統 無人可制衡

2017-04-18

編譯魏國金／特稿

自從土耳其總統艾多根的政黨「正義發展黨」二○○二年執政以來，艾多根在十五年內掌舵十一次選舉：五次國會大選、兩次公投、三次地方選舉，以及一次總統大選。他所向披靡、所戰皆捷，十六日再奪一勝，而這場勝利鋪展的改變，則被喻為是土耳其一九二三年建國以來最激進的政治變革。倫敦政經學院學者阿孜育勒克（Esra Ozyurek）說，土耳其將失去所有制衡力量，沒有反對勢力的空間，「國會將完全成為艾多根政策的橡皮圖章，艾多根將握有無上權力。」

艾多根二○○三年迄今實際掌政已逾十三年，一四年更成為首位民選總統。阿孜育勒克說，很少人不對艾多根抱有強烈感受，「愛戴他的，愛得深切；厭惡他的，對他深惡痛絕」。擁護者稱他「首領」（chief），而他似乎也決心要樹立足可與土國國父凱末爾匹敵的功績。在修憲公投的造勢活動上，他與凱末爾的肖像經常一起懸掛。

支持艾多根的民眾，是長期感到被親西方的菁英邊緣化的勞工與中產階級，這些普遍堅守伊斯蘭教條的民眾認為，艾多根讓土國政治穩定、經濟繁榮，他在窮鄉鋪路、蓋學校、醫院與機場，翻轉落後地區的命運。世界銀行數據顯示，二○○三年他上台時，土國人均收入為三千八百美元，至一七年達一萬美元，意味生活在貧窮線下的人口從佔全國的廿三％下滑至不到二％。

不過，隨著每次勝選，艾多根日益專制獨斷。去年七月他躲過一場「流產」政變後，開始全面整肅異己，造成約十萬人失業，四萬七千人被捕入獄。

阿孜育勒克說，整肅行動讓人們害怕談論時政，「你在計程車上批評艾多根，司機可能暗中記錄檢舉，我聽過活動人士去海泳，如此方可暢所欲言，不被監聽。」

現代土耳其是以政治世俗主義為基礎，但在艾多根主政下，伊斯蘭教條日益侵入世俗社會，清真寺大量湧現，在公共場合戴頭巾的限制被廢止。土耳其似乎也轉離西方，雖申請加入歐盟，談判卻始終未有進展。艾多根暗示他可能重新恢復死刑，此舉將導致土國加入歐盟無望。