川普政府研議更強硬制裁 中國若願斷油 金正恩３個月垮台

2017-04-14

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據路透十二日獨家報導，美國匿名官員透露，為因應北韓再次試射飛彈與進行核子試爆，川普政府正研議對北韓實行更強硬的經濟制裁，可能包括石油禁運、航空公司全球禁飛、在公海攔查北韓貨船、處罰與平壤有金錢往來的中國銀行等。專家估計，若中國切斷北韓的石油供給，金正恩政權不出三個月就有可能垮台。

美可能處罰與平壤有金錢往來的中國銀行

美國匿名官員強調，美國對北韓的「先制攻擊」仍是最後手段，美國現在著重的是經濟和外交手段，川普政府正考慮更嚴厲的制裁，部分可能透過單邊執行，其他則經由聯合國發動。

該名官員表示，聯合國的經濟制裁選項包含對北韓的石油禁運，對該國唯一的國營航線高麗航空實行全球禁飛，在公海攔查其貨船。目前各國是在其領海檢查北韓船隻。另外，聯合國也可能禁止北韓的勞力輸出，擴大對其煤炭出口的總量限制，並且禁止北韓的海鮮出口（北韓對中國的第四大出口產品為海鮮），擴大扣押金正恩及其家族成員的資產。

南韓ＩＢＫ經濟研究所北韓經濟專家趙奉賢分析，如果中國切斷石油供給，北韓將無法自給自足存活超過三個月，將引起全國癱瘓，增加金氏政權垮台的機率，對中國亦有不利影響。

華府智庫「戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）」研究員葛萊儀指出，中國極不可能切斷北韓的油源，這是對平壤最嚴重的經濟制裁，可能只會減少石油供給量，或在一、兩週內停止供油。