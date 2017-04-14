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美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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日相︰北韓有能力射沙林毒氣飛彈

2017-04-14

〔編譯林翠儀／綜合報導〕朝鮮半島緊張情勢升溫，美、中、北韓三方持續放話角力。美國「北緯38度」網站指出北韓第六次核試已準備就諸，日本首相安倍晉三警告說北韓可能早有能力發射沙林毒氣飛彈，北韓繼續撂話要入侵者嚐嚐槍砲滋味，南韓則表示尚未發現北韓軍隊有異常動向，扮演關鍵角色的中國，再度呼籲各方保持克制。

「北緯38度」（38 North）分析十二日拍攝的衛星照片，發現位於北韓東北部豐溪里的核試場的指揮中心附近有人員走動，過去進行核試的北側坑道入口有小型車輛。「北緯38度」指出，豐溪里核試場從今年二月起開始出現動靜，過去六週來準備工作密集進行，研判這座核試場已準備就緒。

外界推測，北韓極可能在十五日金日成一○五歲冥誕「太陽節」或二十五日建軍八十五週年「建軍節」前後，進行第六次核試或發射長程飛彈。北韓中央社十三日報導，領導人金正恩近日視察一場軍演，盛讚特種部隊精準演練，撂話「要魯莽的入侵者嚐嚐槍砲的真實滋味。」北韓十二日廣邀包括中國媒體在內的四十家各國媒體約一三○名記者前往平壤採訪一場「重大活動」，這也加深了各方的緊張感。

日發遊韓警告 做好撤僑準備

日本首相安倍晉三在國會答詢時提到敘利亞平民疑遭沙林毒氣攻擊的慘狀，他警告說北韓可能早有能力發射搭載沙林毒劑彈頭的飛彈。日本外務省近日提出訪韓的旅遊警告，官方也表示已做好撤僑準備，政府消息人士透露，美若對北韓動武將會先和日本協商。

相對於日方傳達的各種訊息，加深了美方可能對北韓動武的可能性，南韓卻處於忙著滅火的狀態。日前外交部和國防部雙雙出面反駁「朝鮮半島四月危機」傳聞，南韓軍方十三日再度透過記者會重申，截止目前尚未發現北韓軍隊有異常動向。

南韓忙滅火 未發現北韓蠢動

日本產經新聞十三日以圖表解讀美中朝的「表面話」及「真心話」，認為三方雖然在檯面上狠話盡出，但不會真的兵戎相向。美國以片面發動對北韓攻擊迫使中國強化對北韓施壓，中國全力阻止美方動武，北韓則認為美方將重演一九九四年的戲碼，不會真的動手。

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  • 參與新建國宅落成典禮的平壤市民，在外媒的鏡頭下個個臉上洋溢笑容。（歐新社）

    參與新建國宅落成典禮的平壤市民，在外媒的鏡頭下個個臉上洋溢笑容。（歐新社）

  • 因應朝鮮半島情勢緊張，美軍卡爾文森號航空母艦打擊群正駛往朝鮮半島水域，圖為航母隨行的驅逐艦「邁爾號」十一日行經南海。（路透）

    因應朝鮮半島情勢緊張，美軍卡爾文森號航空母艦打擊群正駛往朝鮮半島水域，圖為航母隨行的驅逐艦「邁爾號」十一日行經南海。（路透）

  • 北韓廣邀四十國媒體採訪「重大活動」，十三日開放外媒拍攝最高領導人金正恩視察平壤一處新建國宅的場面。（歐新社）

    北韓廣邀四十國媒體採訪「重大活動」，十三日開放外媒拍攝最高領導人金正恩視察平壤一處新建國宅的場面。（歐新社）

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