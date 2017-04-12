高倡捍衛家庭卻搞外遇 美州長下台

2017-04-12

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國阿拉巴馬州州長班特利（Robert Bentley）因與已婚女幕僚有染遭調查一年多，十日在州議會議員就這樁性醜聞啟動彈劾程序後宣佈辭職，並且與檢方達成兩項輕罪的認罪協議，此後也被禁止競選公職。

怕被議會彈劾 自己先走人

現年七十四歲的班特利曾擔任教會執事，是宣揚重視家庭價值的保守派共和黨人，他能連做兩任州長，一部分也因其道德形象良好。他直到辭職記者會上，都未直接承認他與四十五歲已婚政治顧問芮貝卡．考德威．麥森（Rebekah Caldwell Mason）的婚外情。

鹹濕電話內容 被妻子錄音

班特利與麥森的緋聞傳言始於二○一五年，當時班特利結縭五十年的妻子黛安突然訴請離婚；去年被班特利革職的該州前警長開始向媒體AL.com爆料州長婚外情的鹹濕內容，包括二○一四年黛安秘密錄下班特利與麥森的鹹濕電話交談內容，包括他說很喜歡「把手放在你的胸部上」。班特利也曾誤將要發給麥森的簡訊發給妻子，內容寫著「我愛你，芮貝卡」，還附上紅玫瑰符號。

上週阿拉巴馬州操守委員會向州議會司法委員會提出的彈劾調查報告說，班特利試圖「以越來越偏執且著魔的處理過程」掩蓋此事，「為了要部屬閉嘴，班特利助長威嚇氣氛」，甚至不惜動用警力取回電話錄音。

在班特利辭職後，副州長伊維（Kay Ivey）已於十日傍晚宣誓接任州長，是該州史上第二位女州長。民主黨嗅出有機可趁，打出在保守派票倉阿拉巴馬州選舉中很有用的基督教價值觀這張牌，痛批「共和黨的腐敗像藤蔓一樣在本州蔓延」，共和黨說是正直與重視家庭價值的黨，其執政卻中飽私囊、搞婚外情。

班特利與檢方達成的兩項競選行為不當認罪協議，承認未申報五萬美元選舉資金，以及挪用將近九千美元競選經費於麥森的官司費用。他必須交出三萬七千美元的選舉經費，以及一百小時社區服務。