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美艦進逼 北韓嗆核彈已對準美

2017-04-12

〔編譯林翠儀／綜合報導〕隨著美國海軍「卡爾文森號」航空母艦打擊群開往西太平洋，使得美國可能對北韓採取軍事行動的可能性引發關注，朝鮮半島緊張局勢驟升。北韓國營媒體十一日警告，已準備好回應美國的任何侵略行動，若有任何跡象顯示美國將採取先發制人攻擊，北韓可能會以核武攻擊美國。

北韓官方報紙「勞動新聞」（Rodong Sinmun）聲稱，「我們強大的革命軍正以銳利目光注視敵方的一舉一動，我們的核彈不只瞄準美國在南韓及太平洋作戰中心的侵略基地，還有位於美國本土的基地。」

北韓國營電視台也播出數以千計的士兵，高舉「國父」金日成及其子金正日的巨型肖像，在陳列兩人經防腐處理遺體的錦繡山太陽宮前，踏著正步整齊行進的畫面。北韓人民軍總政治局長黃炳誓聲稱，若美國和南韓試圖點燃戰火，「我們會用我們強大的核武攻擊先發制人，讓所有入侵者消失得無影無蹤…」

在美軍空襲敘利亞後，俄羅斯外交部在美國國務卿提勒森來訪前夕也發表聲明，表示極度擔心美國可能決定片面攻擊北韓。

四月危機？朝鮮半島謠言滿天

儘管平壤並非首次發出前述恫嚇，但在北韓可能在近期內進行第六次核試的情況下，南韓國內近日盛傳「朝鮮半島四月危機」，包括美國將轟炸北韓、北韓領導人金正恩流亡海外、南韓外資企業已準備避難等小道消息在網路上瘋傳，導致南韓國防部及外交部十一日雙雙出面闢謠滅火。隨著卡爾文森號即將在十五日進入朝鮮半島海域，預料緊張情勢將達最高潮。

綜合日本和南韓多家媒體報導，「朝鮮半島四月危機」指的是美國將對北韓發動先制攻擊，朝鮮半島可能掀起戰火。事實上，一九九四年北韓進行首次核試時，當時美國總統柯林頓也曾考慮對北韓核設施發動攻擊，但遭當時南韓總統金泳三強烈反對，如今時空環境不同，美方發動先制攻擊的可能性也相對提高。

網路盛傳 中國說服金正恩流亡

中國對北韓具有影響力，再加上北韓許多重要設施集中於兩國交界地帶，中國不太可能坐視美國轟炸北韓，但上週美中元首「川習會」後，川普與習近平曾對北韓核武問題進行一對一密談，習近平卻未明確表態反對美方發動對北韓先制攻擊。日媒分析，中共政治局常委將在今年秋天第十九次全國代表大會時更迭，在權力鬥爭的關鍵時刻，習近平不希望與美國決裂。南韓「朝鮮日報」則報導，網路盛傳中國在本月底前將說服金正恩流亡，一旦失敗，美國將轟炸北韓。

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  • 北韓官方電視台11日播放的畫面顯示，領導人金正恩出席一年召開兩次的最高人民會議。（美聯社）

    北韓官方電視台11日播放的畫面顯示，領導人金正恩出席一年召開兩次的最高人民會議。（美聯社）

  • 繼以59枚戰斧巡弋飛彈對敘利亞做「火力示範」後，華府轉而對平壤「秀肌肉」！美國海軍已派遣尼米茲級核動力航空母艦「卡爾文森號」打擊群駛往朝鮮半島。圖為卡爾文森號上的EA-18「咆哮者」電子作戰機。（歐新社）

    繼以59枚戰斧巡弋飛彈對敘利亞做「火力示範」後，華府轉而對平壤「秀肌肉」！美國海軍已派遣尼米茲級核動力航空母艦「卡爾文森號」打擊群駛往朝鮮半島。圖為卡爾文森號上的EA-18「咆哮者」電子作戰機。（歐新社）

  • 針對美國可能發動先制攻擊行動的傳聞，北韓11日警告，若美方出手，將動用核武反擊。上圖為北韓2015年10月閱兵時展出代號「KN-08」的洲際彈道飛彈。（歐新社檔案照）

    針對美國可能發動先制攻擊行動的傳聞，北韓11日警告，若美方出手，將動用核武反擊。上圖為北韓2015年10月閱兵時展出代號「KN-08」的洲際彈道飛彈。（歐新社檔案照）

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