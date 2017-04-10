打貪對準金融界 中國保監會主席落馬

2017-04-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕中共中央紀律檢查委員會（中紀委）九日下午宣布，身兼中國保險監督管理委員會（保監會）主席、保監會黨委書記的項俊波，因涉嫌「嚴重違紀」正接受組織審查。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，「嚴重違紀」一般被認為等同於貪污腐敗。法新社也說，該聲明恐代表保監會這個監管中國龐大保險市場的國務院直屬事業單位裡，有人出了問題，而「嚴重違紀」也是中國官場稱涉貪的委婉說法。

中紀委同日晚間並追加另一份聲明，指稱中國進出口銀行北京分行原黨委書記、行長李昌軍，也因相同理由正接受組織審查。

據報導，中共打貪近來已把矛頭對準金融、銀行領域。中國國務院在三月間一場廉政工作會議上宣示，須「防範金融腐敗風險、嚴防國有企業重組改制過程中的徇私舞弊…嚴打銀行違規授信、證券市場內線交易與利益輸送等行為」。

若干海外華文網站二月間便已披露項俊波遭調查。《紐約時報》更早在二○一四年便引述機密電子郵件揭露「摩根大通」（JPMorgan）在保監會高層項俊波要求下，聘僱一名中國「官二代」年輕女子。但本案最後並無刑事問題，僅以違反美國法律罰款二．六四億美元。

項俊波在落馬前三天才代表保監會與中國地震局簽約，外界質疑在他本人應已聽聞風聲的情況下，為何仍高調在諸多公開場合現身。六十歲的項俊波擁有北京大學博士學位的財經專業，經歷大多在審計、金融、銀行領域打滾，二○一一年十月出任保監會主席兼黨委書記，該會為中國權力最大的機構之一。項在二○一二年當選中共中央委員。

中國的保險業因投資法規鬆綁快速發展，資產在過去三年翻了近一倍，去年底時已達十五．一兆人民幣。據海外華文媒體報導，項俊波出事可能與在中國有「資本大鱷」的「明天系」幕後掌門肖建華案有關，肖對中國當局供出許多貪腐線索。北京理工大學經濟系教授胡星斗研判，當局可能企圖藉由肖案將證監、保監、銀監，甚至層級更高的保護傘通通刨出。