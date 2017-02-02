接不到南韓地氣 潘基文不選總統了

2017-02-02

〔編譯林翠儀／綜合報導〕前聯合國秘書長潘基文一日突然召開記者會，宣布不參加今年的南韓總統大選，為南韓政局投下震撼彈。潘基文一月中返回南韓以「全國行腳」試水溫，動作頻頻卻無法拉抬支持率，甚至被批作秀。潘基文在記者會上指出，各種假新聞對他進行人格謀殺，某些政治勢力狹隘自私的表現令他大失所望，與他們同行毫無意義。

左批政壇狹隘 右譙媒體造假

潘基文去年底卸下長達十年的聯合國秘書長職務，一月十二日返抵南韓時在機場高調表態將「以身許國、終結分裂」，當時媒體猜測他可能在春節過後正式宣布參選，不料看似雄心壯志的他卻在短短三週後打退堂鼓。

潘基文在記者會上表示，收回主導政治輪替與實現國家團結的心志，不參加下屆總統選舉。他表示，各種虛假報導、近乎人格謀殺的污衊中，讓他純粹的愛國之心和抱負蕩然無存，自己、家人及其任職十年的聯合國名譽受創。他還表示，某些政治勢力依然故我，狹隘自私的表現令其大失所望，與他們同行毫無意義。

南韓總統朴槿惠因為密友干政醜聞，去年十二月初遭國會彈劾，送交憲法法院審理。先前南韓媒體報導，憲法法院很可能提早做出判決，檯面上有意角逐人馬也為了可能提早登場的選戰做準備。潘基文被視為參選熱門人選，由於他極可能代表執政黨出馬，因此提出的口號為「政治輪替」而非「政黨輪替」。

不過，潘基文才剛卸下聯合國秘書長職務，美國紐約檢方就以「涉嫌行賄」起訴他的弟弟潘基尚與姪兒潘周賢，另一個弟弟潘基浩也被質疑假公濟私。潘基文雖以「毫不知情」撇清關係，但總統之路出師不利。

安排全國行腳 反而引來反彈

潘基文返回南韓後，密集安排全國行腳，頻頻高調作秀，但各種貼近民眾行為反而引來反彈，例如不知道怎麼買地鐵票；穿防護衣噴灑禽流感消毒液，身旁隨行記者卻穿著正常；到超商隨手拿起法國高級礦泉水，被民眾譏諷不知民間疾苦；走訪世越號船難發生地珍島彭木港的行程，卻未事先知會，隨行人員還強拉罹難者母親入鏡讓媒體拍照，引發消費罹難者家屬的批評。此外，潘基文對日韓協議及慰安婦等問題態度曖昧，韓媒封他為「油鰻」，意指說話閃爍其詞的「老滑頭」。

潘基文的支持率在去年十二月下旬曾一度領先，但隨後便一路下滑，落於最大在野黨「共同民主黨」前黨魁文在寅之後。一月下旬的最新民調顯示，潘基文落後幅度已將近十％。支持率難以拉抬、媒體及政敵攻擊，再加上美國司法機構出手攪局，讓潘基文備感挫折，終至黯然退場。