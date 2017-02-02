| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

接不到南韓地氣 潘基文不選總統了

2017-02-02

〔編譯林翠儀／綜合報導〕前聯合國秘書長潘基文一日突然召開記者會，宣布不參加今年的南韓總統大選，為南韓政局投下震撼彈。潘基文一月中返回南韓以「全國行腳」試水溫，動作頻頻卻無法拉抬支持率，甚至被批作秀。潘基文在記者會上指出，各種假新聞對他進行人格謀殺，某些政治勢力狹隘自私的表現令他大失所望，與他們同行毫無意義。

左批政壇狹隘 右譙媒體造假

潘基文去年底卸下長達十年的聯合國秘書長職務，一月十二日返抵南韓時在機場高調表態將「以身許國、終結分裂」，當時媒體猜測他可能在春節過後正式宣布參選，不料看似雄心壯志的他卻在短短三週後打退堂鼓。

潘基文在記者會上表示，收回主導政治輪替與實現國家團結的心志，不參加下屆總統選舉。他表示，各種虛假報導、近乎人格謀殺的污衊中，讓他純粹的愛國之心和抱負蕩然無存，自己、家人及其任職十年的聯合國名譽受創。他還表示，某些政治勢力依然故我，狹隘自私的表現令其大失所望，與他們同行毫無意義。

南韓總統朴槿惠因為密友干政醜聞，去年十二月初遭國會彈劾，送交憲法法院審理。先前南韓媒體報導，憲法法院很可能提早做出判決，檯面上有意角逐人馬也為了可能提早登場的選戰做準備。潘基文被視為參選熱門人選，由於他極可能代表執政黨出馬，因此提出的口號為「政治輪替」而非「政黨輪替」。

不過，潘基文才剛卸下聯合國秘書長職務，美國紐約檢方就以「涉嫌行賄」起訴他的弟弟潘基尚與姪兒潘周賢，另一個弟弟潘基浩也被質疑假公濟私。潘基文雖以「毫不知情」撇清關係，但總統之路出師不利。

安排全國行腳 反而引來反彈

潘基文返回南韓後，密集安排全國行腳，頻頻高調作秀，但各種貼近民眾行為反而引來反彈，例如不知道怎麼買地鐵票；穿防護衣噴灑禽流感消毒液，身旁隨行記者卻穿著正常；到超商隨手拿起法國高級礦泉水，被民眾譏諷不知民間疾苦；走訪世越號船難發生地珍島彭木港的行程，卻未事先知會，隨行人員還強拉罹難者母親入鏡讓媒體拍照，引發消費罹難者家屬的批評。此外，潘基文對日韓協議及慰安婦等問題態度曖昧，韓媒封他為「油鰻」，意指說話閃爍其詞的「老滑頭」。

潘基文的支持率在去年十二月下旬曾一度領先，但隨後便一路下滑，落於最大在野黨「共同民主黨」前黨魁文在寅之後。一月下旬的最新民調顯示，潘基文落後幅度已將近十％。支持率難以拉抬、媒體及政敵攻擊，再加上美國司法機構出手攪局，讓潘基文備感挫折，終至黯然退場。

廣告
  • 南韓外交部長出身的前聯合國秘書長潘基文，一日宣布不參加下屆南韓總統大選，為南韓政壇投下震撼彈。（歐新社）

    南韓外交部長出身的前聯合國秘書長潘基文，一日宣布不參加下屆南韓總統大選，為南韓政壇投下震撼彈。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 不接地氣 作秀 南韓總統 文在寅 潘基文 走透透
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式鮮味雜炊
蔬食什錦湯
焗烤千層餃子皮
苦瓜去苦回甘4招
轉寄

標題：接不到南韓地氣 潘基文不選總統了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月2日‧星期四‧丁酉年正月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.