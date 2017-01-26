民粹政客控「腐敗菁英」 掌權恐加速貪腐

2017-01-26

國際透明組織︰去年貪腐指數 美國下滑

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕「國際透明組織」公佈二○一六年版「貪腐印象指數」，研究主筆海因立希（Finn Heinrich）個人撰文指出，如美國總統川普、法國極右派總統候選人瑪琳．勒班等民粹政客，控訴社會的「腐敗菁英」與勞動者被邊緣化現象，但是反體制政黨掌權後，卻無助改革貪腐，還可能惡化貪腐。

川普當家下 美國走向悲觀

海因立希指出「以川普為例，其違背競選承諾，初步跡象已經顯露。川普撤回反貪腐法律、忽視顯而易見的利益衝突，只會加速貪腐，而不是加以控制。」海因立希表示，「川普任用女婿庫希納、內閣全是利益相關人士，川普聲稱『抽乾華府利益沼澤』，但是第一步卻是『填滿它』。」

根據二○一六年「貪腐印象指數」，在一百七十六國中，美國排名下滑兩名，從十六掉至十八。海因立希稱「以川普目前所行舉措，美國走向恐繼續悲觀。」

今年排名前十名者依序是紐西蘭與丹麥（同為九十分）、芬蘭、瑞典、瑞士、挪威、新加坡、荷蘭、加拿大，德國、盧森堡與英國則同為八十一分。

排名中間的國家中，日本是七十二分排名第二十。台灣以六十一分排名三十一，高於南韓的第五十二名，以及中國（四十分）的第七十九名，但輸給第十五名的香港（七十七分）。

至於墊底的十國，依序是索馬利亞、南蘇丹、北韓、敘利亞、利比亞、蘇丹與葉門（三國同分）、阿富汗、委內瑞拉與伊拉克。

報告指出，訴諸民粹的領袖往往對貪腐行為毫無抵抗力，譬如匈牙利、土耳其，連年下滑。權力、財富嚴重不均分配間的「惡性循環」若要加以打破，政府高層與企業互通利益的「旋轉門」現象必須以專法制止。金融業監管法規必須加強反洗錢，防堵巨貪以秘密公司、空頭公司隱藏資產。

卡達為二○一六年貪腐加速最惡劣國家，卡達涉及賄賂國際足球總會（ＦＩＦＡ）以爭取主辦二○二二年世界足球賽，一五年六月瑞士警方大舉逮捕國際足球總會高層，調查一八年、二二年兩屆世界盃主辦權投標是否不法，足總主席布拉特也已因輿論指責下台。