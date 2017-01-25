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不知廁紙哪裡買 林鄭月娥成笑柄

2017-01-25

〔編譯周虹汶／綜合報導〕十六日宣布投入三月香港行政長官選舉的香港政務司前司長林鄭月娥，除了疑似不會用香港通行電子貨幣「八達通」搭地鐵，二十二日更與媒體笑談她深夜於自宅如廁，卻搭計程車返回原官邸求援的「廁紙歷險記」，反讓自己陷入「廁紙門」。林鄭月娥缺乏生活經驗的行徑令港人不解，這位過去素有「好打得」（指辦事能力高且作風強硬）稱號的前高官，如今何有自認可當七百萬港人父母官的過人自信。

沒廁紙 搭小黃回原官邸拿

林鄭月娥十二日為選行政長官而向現任特首梁振英請辭政務司長職位，十六日獲准離開三十六年來的公職身分，二十一日搬離官邸，入住坐落於灣仔核心商業區要價不菲的單幢服務式住宅「會景閣」，展開「平民生活」，當晚卻發現屋內沒有捲筒廁紙，於是她緊急搭計程車返回原官邸拿取廁紙。

林鄭月娥沒料到，她自爆這消息卻引起港人的嘲笑。民眾質疑，她其實可請住宅職員提供她想要的捲筒廁紙，或就近去便利商店採購一般包裝的衛生紙應急就好，不須凌晨動用計程車返回前官邸求助。

反映她嚴重「與民脫節」

根據香港政府官員層級，政務司司長的地位，僅次於行政長官。現年五十九歲的林鄭月娥自稱出身貧寒家庭，她對記者坦承，這幾天她的人生發生了很多事，所以要不斷適應。但從她上週連搭乘港鐵都不會，加上「廁紙門」事件，反映出她現在嚴重「與民脫節」。

而根據附屬於香港親共團體「一國兩制研究中心」的「香港研究協會」十一日至十八日所做民調，下任香港特首熱門人選中，前財政司長曾俊華支持度三十％，領先林鄭月娥的二六％。不過，親中的《大公報》卻強調，「市民認同特首須中央信任，林鄭獲民意支持」。

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  • 十六日宣布投入特首選舉的香港政務司前司長林鄭月娥，除了疑似不會用香港通行電子貨幣「八達通」搭地鐵，二十二日又讓自己陷入「廁紙門」。圖為她十六日記者會上發表談話。（彭博檔案照）

    十六日宣布投入特首選舉的香港政務司前司長林鄭月娥，除了疑似不會用香港通行電子貨幣「八達通」搭地鐵，二十二日又讓自己陷入「廁紙門」。圖為她十六日記者會上發表談話。（彭博檔案照）

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