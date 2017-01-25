矽谷富豪憂末日 紛搶租地下碉堡
〔編譯孫宇青／綜合報導〕川普總統上台，美國社會充滿對未來的不確定感。《紐約客》雜誌近日揭露，美國矽谷、華爾街的企業領袖，擔心人工智慧（AI）日益普及，被剝奪工作機會的社會低下階層將起而反抗，因而紛紛加入「末日預備者（Doomsday Prepper）」行列，備妥各種裝備，並找好落腳處，讓自己在必要時「有處可逃」。
以「有錢人的逃亡計畫」為題的該篇報導指出，社群網站領英（LinkedIn）共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）透露，矽谷有超過半數身價上億美元的企業領袖，包括網路分享平台Reddit執行長赫夫曼（Steve Huffman），甚至是川普的頭號支持者、「臉書」股東提爾（Peter Thiel）等人，紛紛開始為自己準備「末日保險」。
人工智慧搶工作 恐引群眾暴動
這些富豪之所以心懷顧慮，是設想到人工智慧總有一天會取代工作，而失去工作的人將遷怒於發展AI的科技業人士。再者，另有一家大型科技公司執行長透露，俄羅斯對美國發動的網路攻擊，也隱約預告美可能分崩離析。
Reddit執行長赫夫曼表示，他買齊了摩托車、槍枝、彈藥等配備，以便可以「躲在家裡一段時間」，甚至去做了眼睛雷射手術，好爭取更大的存活機率。「臉書」前廣告經理馬丁尼茲在西北太平洋一座島嶼置產，新家還有發電機和武器。
碉堡訂金2.5萬美元 可租99年
而在這些超級富豪眼中，擁有地下碉堡更代表擁有絕佳藏身處，其中又以美國Vivos公司模擬各種天災人禍所打造的地下碉堡最為知名。這家加州公司買下了美軍在二戰期間於南達科他州打造的575個地下碉堡，進行整修後出租，號稱是全世界最大的私人碉堡社區，可容納5000人。只要付訂金2萬5000美元，加上每年支付1000美元租金，就可以租賃碉堡99年。不過，裡面的生存設施、飲水食物儲備、通風管路與相關設備等，得全部自行或委由該公司打造。
不僅如此，紐西蘭近年也是富豪們心照不宣的避難首選地，他們在該國購買土地或島嶼，作為美國社會崩潰時可供遁逃的「烏托邦」。
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標題：矽谷富豪憂末日 紛搶租地下碉堡
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