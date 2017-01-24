憂動搖「黨」本 中國嚴打反毛言論
〔編譯魏國金／綜合報導〕在中共正發起反對以「虛無主義」解讀前領袖毛澤東運動，而使文化大革命的幽靈蠢蠢欲動之際，曾撰文敦促北京當局「把毛澤東還原為人」的八十八歲知名經濟學家茅于軾，其「微博」帳號與創辦的智庫「天則經濟研究所」網站二十日遭中國當局關閉。在此同時，另有十六個網站也被以刊載「虛假徵稿訊息」等理由遭封鎖。自由亞洲電台指出，中國當局此舉與近期「新毛派」攻擊自由派的行動有關。
英國「金融時報」報導，在中國國家主席習近平縮緊對黨與社會的控制後，毛澤東的遺緒去年成為中國左派與右派的交火戰場。而對由上到下的計畫經濟敢言批評，直指國營企業是「吃掉國家財富的蛀蟲」的茅于軾，則因二○一一年呼籲當局將神格化的毛澤東還原為人，而成為新毛派的頭號目標之一，指控他收錢顛覆政府，並向美國大使館尋求庇護，遭茅嚴正駁斥。
不過，中國當局對「偉大舵手」的批評之聲越來越不容忍。本月初，山東建築大學教授鄧相超與河北一名地方官員，因公開批毛而被革職。上週末，中國最高法院院長周強聲稱，司法獨立是「西方錯誤思想」，強調應捍衛「歷史英雄人物」，引發茅于軾在內的七十多名學者、作家與法界人士連署要他下台。
與中國法界有廣泛接觸的美國律師孔傑榮（Jerome Cohen）指出，周強捍衛歷史人物之說顯示，中國當局「必然發現法官對毛澤東缺乏尊敬，以及他們一直渴望免於黨干預的司法獨立。」
一名北京學者指出，茅于軾的微博與智庫網站被關，「應是最近這波毛左對廣義自由派的圍剿，茅于軾一直是毛左攻擊的頭號目標，用他們的說法是漢奸賣國賊的代表人物。」茅于軾在八十八歲生日前夕寫道：「近三十年來我做了三件事，六十多歲創辦天則經濟研究所，七十多歲創辦富平褓姆學校，八十多歲創辦人文經濟學會，都是非營利公益組織，這就是被譽為漢奸的茅于軾的所作所為」。
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